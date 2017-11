Cote d'Ivoire: Taekwondo / finale des grands prix - Des arbitres ivoiriens dans le starting-blocks

Réputé pour son flegme et observant un strict devoir de réserve depuis son exil en Côte… Plus »

Ces arbitres ivoiriens retenus sont essentiellement des dames. Il s'agit de Me Ané Emmanuella et Me Chantal Anoh. Ces deux dames désormais des icônes de l'arbitrage féminin au niveau du taekwondo seront à l'instar de Ruth Gbagbi et les autres tireurs ivoiriens sur le tatami. Me Ané Emmanuella qui fut la seule arbitre africaine au Jeux Olympique de Rio aura l'occasion de fait ses preuves devant son public.

La Finale des Grands prix et la Coupe du Monde par équipe approchent à grand pas. Après avoir accordé des places supplémentaires aux athlètes ivoiriens , la World Taekwondo a coopté deux arbitres ivoiriens pour officier la finale des grands prix et la Coupe du Monde par équipe prévues du 2 au 7 décembre 2017 à Abidjan.

