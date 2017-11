Tunisie: Les Aghlabides ne l'ont pas volé

JSK : Kalaï, Bouchniba, Dahnous, Abbès, Bacha, Laâmari, Sylla, Traoré, Salhi (Frioui), Zaidi (Sassi), Munduga (Bouguerra).

ESS : Mathlouthi, Abderrazek, Conaté, Bedoui, Naguez, Ben Amor, Trabelsi (Lahmar), Brigui (Bangoura), Msakni, Sfaxi (Chermiti), Maraï.

Le coach aghlabide a remanié son équipe, notamment au niveau de la défense où Bacha a remplacé Bnina, sanctionné. Kaderi n'a pas hésité cette fois à titulariser le pivot Traoré pour redonner plus d'équilibre en l'absence de Laâouichi et Kamerji.

Néanmoins, les camarades de Mathlouthi se sont montrés plus opportunistes face à la défense aghlabide. Mais les incursions de Maraï, Brigui, Msekni et Sfaxi manquaient d'efficacité face à la bonne organisation défensive aghlabide.

Pour leur part, les Kairouanais ont été plus organisés en attaque grâce à la rapidité de Zaïdi et Salhi et le bon placement de Munduga.

L'entrée de Sassi à la place de Zaïdi, touché, a redonné plus de solutions en attaque. Un coup franc botté par Sassi est dévié par la défense (26'). Il n'en fallait pas plus pour que les protégés de Jalel Kaderi prennent confiance en leurs moyens et avancent pour menacer le portier étoilé. A la 31', Sabri Laâmari s'infiltre dans la zone de réparation adverse et son tir est dévié par Mathlouthi au corner.

Les Aghlabides étaient désormais en confiance alors que les protégés de Velud cherchaient désormais des brèches dans la défense kairouanaise. Le match était ouvert et les occasions ne manquaient pas. Les Etoilés ne perdaient pas les pédales, mettaient du rythme dans le match et ne s'exposaient pas aux contres adverses.

Un centre dans le dos de la défense aghlabide, Maraï perd la balle face au gardien Kalaï (38').

Quelques minutes plus tard, Maraï centre, mais Sfaxi, seul au second poteau rate l'occasion d'ouvrir le score (42'). L'ESS ne trouve pas de solutions face à l'application défensives des Aghlabides.

Les Etoilés jouent de malchance

Après la pause, la Chabiba joue sans complexe. Les hommes de Kaderi ne se contentent pas de défendre. Ils cherchent à créer l'effet de surprise. A ce jeu, ce sont les Eoilés qui sont d'entrée les plus dangereux. Cinq minutes après la reprise, Msakni lance Maraï qui se présente seul face au gardien Kalaï mais il rate son tir face à la vigilance du gardien.

Face à la pression de l'ESS, le coach aghlabide demande à ses protégés de se concentrer et profiter des espaces concédés par la défense adverse.

Laâmari se faufile sur le côté gauche de la défense étoilée, dribble Conaté et ne rate pas l'aubaine par un tir qui meurt dans les filets de Mathlouthi (58').

Ce but a redonné plus de confiance aux Aghlabides. Les camarades de Mathlouthi avancent pour égaliser.

La JSK tenait bon et était même dangereuse sur les contres. Munduga manque d'efficacité face à Conté (62'). Marai effectue un centre et Bangoura dévie la balle, mais son tir est loin du but. L'ESS avance d'un cran pour égaliser. Velud n'a plus de choix, il lance Lahmar et Chermiti pour apporter plus de solutions en attaque.

La JSK joue la prudence et la défense ferme les issues qui mènent aux filets de Kalaï.

Les attaques de l'ESS sont dangereuses mais ni Bagoura ni Bedoui n'ont réussi leur tir face à Kalaï. Les Etoilés sont en panne d'efficacité malgré le tir de Lahmar dévié par le gardien (90').

La Chabiba a finalement conservé son avantage et elle a récolté une victoire importante. Pour leur part, les Etoilés ont du pain sur la planche et leur coach doit revoir ses choix.