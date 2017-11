Tunisie: S'en servir pour la suite

Las joueurs et les joueuses ont pris l'habitude de ne pas tomber dans la facilité. Le réflexe acquis les met encore et toujours dans une position de confirmation pour les uns, et de redressement pour les autres.

C'est un gage de revendication pour les sportifs qui ont suffisamment de réflexion dans le jeu et de résolution dans les prés. Il faut dire que c'est toute la pertinence des sélections tunisiennes dans leur version actuelle, notamment à travers ce qu'elles ne cessent de laisser entrevoir, mais aussi ce qu'elles sont censées accomplir davantage.

Il s'agit d'une approche qui ne cesse de favoriser un état d'esprit de jeu et d'accomplissement. Même si les résultats de la première journée incarnent le bon et le moins bon.

L'honneur revient aux juniors qui ont bouclé cette journée inaugurale à la première place, aussi bien en individuel, grâce notamment à Mehdi Ben Hlima et ses 80 coups, que par équipes.

Pour leur part, les cadets n'ont pas démérité. Avec tout particulièrement une deuxième place à la fois en individuel, par l'intermédiaire de Amir Belhaj Naceur (77 coups) ex æquo avec un golfeur marocain, que par équipe, aussi ex æquo avec le Qatar.

Enfin chez les Dames, Kinza Ladhari a terminé la première journée à la quatrième place (78 coups) et la Tunisie à la troisième place par équipes.

Il y a aujourd'hui un impératif qui pointe à l'horizon des sélections tunisiennes que ce soit à l'occasion de l'actuelle édition du championnat arabe, ou encore en prévision des différentes épreuves continentales. Il concerne notamment l'aptitude à s'imposer et à faire la différence au-delà des handicaps qui peuvent surgir à tout moment. On se fait désormais le crédit de penser que ce genre de compétition, avec ses exigences à la fois sportives et structurelles, avec tout ce qui devait s'y concevoir, devient de plus en plus accessible à un ensemble, dont le profil et la vocation semblent s'y adapter.

Les golfeurs et les golfeuses peuvent encore aller très loin, aussi loin que pourrait leur permettre leur intérêt pour l'accomplissement, pour l'inspiration, pour la créativité. Une façon bien particulière pour se relancer, enchaîner. Et surtout ne pas douter. Ici et là, il y a comme un pouvoir assez particulier de séduction. Dans toutes les palettes des couleurs. Voilà des joueurs et des joueuses qui sont toujours capables à renvoyer l'image de pouvoir et de vouloir se transcender, ajouter une dimension à leur valeur en dépit de tout ce qu'ils peuvent rater.

Les différents résultats prouvent qu'à quelques éléments près, le golf a les moyens et les hommes capables de faire là différence. Cela reflète la manière avec laquelle on gère cette discipline. Elle est d'autant plus intéressante pour les résultats qu'elle suscite que pour les raisons qui la déclenchent. Raisons témoignant de l'affirmation des procédures et des formes articulées, entraînant la quasi-totalité des parties prenantes dans une aptitude à se surpasser et à forcer même le cours des événements. Mais un peu plus d'implication pour une amélioration évidente du niveau technique pourrait constituer un bon motif d'espoir.

Il y a et il y aura certainement toujours chez cette famille sportive une logique de fonctionnement qui correspond non seulement aux exigences du moment, mais surtout à ce qui est de nature à prévoir l'avenir. La contrainte de l'immédiat, entendons exigence de résultats et de victoires, est de nature à influencer le long terme, voire le conditionner. Au-delà des constats et des jugements, il y a toujours des priorités. En somme, tout ce qui est de nature à permettre à toutes les parties d'avancer. L'on est convaincu que l'une des principales vertus de cette équipe est cette aptitude à se remettre en question au bon moment et qui ne manque par la même occasion d'indiquer le chemin et de montrer la voie.

Résultats de la première journée (Tunisie)

Cadets garçons

Individuel

Amir Belhaj Naceur : Deuxième (77 coups) ex æquo avec un Marocain

Baha Boulaknine : Sixième (78 coups)

Aziz Dardouri : Huitième (84 coups)

Par équipes : La Tunisie deuxième ex æquo avec le Qatar

Juniors Garçons:

Individuel

Mehdi Ben Hlima : Premier (80 coups)

Bilel Becheikh : Troisième ex æquo (81 coups)

Amine Zribi : Septième (83 coups)

Par équipes : la Tunisie première

Seniors Dames :

Individuel :

Kinza Ladhari : Quarième (78 coups)

Hédia Mansouri : sixième(86 coups)

Amira Ben Wirane : Septième (87 coups)

Par équipes : La Tunisie troisième.