Tunisie: ESS-CSS, le sommet

Un trio partage l'ambition de réussir le départ. Coïncidence : les trois vainqueurs de la journée inaugurale, l'Espérance de Tunis, le Club Sfaxien et l'Avenir de La Marsa, évolueront loin de leurs bases.

Les rencontres au programme de cet après-midi seront dures à négocier à l'exception de celle qui succédera le match en lever de rideau à Sfax.

Nous voyons mal comment les Postiers pourront faire le poids face aux «Sang et Or» forts de leur large expérience et de la richesse de leur effectif. Les protégés de Nizar Chkili ne feront certainement pas de détails. Leur premier objectif est de dominer la seconde poule et conserver le leadership du début jusqu'à la fin de la première phase.

L'attraction de la journée pourrait avoir lieu à Sousse où l'ESS offre l'hospitalité au CSS. Le choc entre les deux équipes a souvent tenu en haleine et a toujours été indécis et spectaculaire. Il en sera de même tout à l'heure. Il n'y aura pas de pression de part et d'autre, bien que nous soyons en début de l'épreuve, ce qui va inciter les joueurs des deux camps à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Ce débat que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt dans la mesure où il nous permettra de nous arrêter sur les réelles potentialités et les vraies dispositions des deux formations ayant procédé à des renforts de taille. L'Etoile veut rassurer son public et montrer qu'elle est fin prête pour défendre son titre et se distinguer en championnats arabe et d'Afrique. Le CSS cherche à confirmer son bon début et que les choses sont rentrées dans l'ordre pour renouer avec les premiers rôles. Les Clubistes de Sfax, épaulés par l'ancien passeur de l'adversaire du jour Marouen Mrabet, feront de leur mieux pour brouiller les cartes de son opposant. Les Etoilés devront prendre ce point en considération pour bien s'en sortir.

Il y aura aussi le derby banlieusard qui promet de belles choses. La Saydia à domicile est obligée d'entamer brillamment la compétition nationale. L'AS Marsa devrait résister avec un moral au beau fixe après la victoire de la journée précédente.

Toutes les éventualités restent possibles dans ce derby, tout comme la rencontre de Sfax entre l'USTS et la Mouloudia. Les Transporteurs doivent absolument se racheter une conduite pour ne pas sombrer dans le doute. Une réaction de la part des Mouloudiens n'est pas exclue.

Programme

Sousse

15h00 : ESS-CSS (Ridène-Antebli)

Sfax

16h00 : USTS-MSB (Grari-Ben Youssef)

18h00 : Asptts-EST (Ouafi Heïfa-Jellouli)

Sidi Bou Saïd

16h00 : SSBS-ASM (Ezzeddine-Saïda)