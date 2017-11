Tunisie: En attendant des jours meilleurs

Club Africain bat Union Sportive de Ben Guerdane (2-1). Score à la mi-temps (1-1).

Buts de Oussama Darragi 45' et Wissem Ben Yahia 70' pour le CA; Chiheb Zoghlami 44' pour l'USBG.

Arbitrage de Nasrallah Jaouadi assisté par Ramzi Ben Frej et Elyès Braham.

Avertissement: Raddaoui 90+4' (USBG).

CA: Dkhili, Agrebi, Abdi, El Iffa, Opuku, Khelil, Annabela (Ben Yahia 65'), Darragi, Haddad (Belkhither 86'), Khefifi (Zemzemi 90'), Khelifa.

USBG: Oussama Boufalgha, Coulibali, Yassine Boufalgha, Sellimi, Ben Messaoud, Mednini, Jacob, Ben Hassine, Raddaoui, Zoghlami (Harbaoui 78'), Lualua (Yahia 65').

Le Club Africain a fait parler son expérience et la qualité de son effectif pour s'imposer hier à l'arraché (2-1) devant une lanterne rouge qui a lutté avec courage et sans complexes.

Comme l'a souligné après le match le nouvel entraîneur des Sudistes, Samir Sellimi, le fait de prendre un but dans la minute qui suit l'avantage témoigne de la fragilité d'un groupe jeune et inexpérimenté. «Je dois composer avec l'effectif dont je dispose et qui accuse des lacunes certaines», admet Sellimi, opposé hier à son équipe d'origine. Les Jaune et Noir n'ont pas à rougir de leur défaite, mais ils doivent arrêter l'hémorragie avant que la situation ne devienne carrément désespérée, car avec un petit point en dix rencontres, ce n'est pas vraiment l'idéal pour garder intactes ses chances de maintien.

Dans un stade d'El Menzah sonnant creux, huis clos oblige, le club de Bab Jedid se présente sans Chenihi ni Jaziri, tous deux hors de la liste des «18». Khefifi et Haddad prennent les couloirs de l'attaque, alors que Khelifa est cette fois aligné en avant-centre de pointe. Les gars du sud-est comptent sur le tandem Patrick Lualua et Chiheb Zoghlami pour animer le compartiment offensif. La partie est longue à démarrer dans une ambiance quasiment amicale. Ainsi doit-on attendre la 27e minute pour voir Lualua faire mauvais usage d'un ballon perdu au milieu par Khelil. Quatre minutes plus tard, Khelifa ne réussit pas à dévier le centre de Ali Abdi.

Le Camerounais Lualua perd son duel avec El Iffa (33') avant d'assister à la première véritable occasion de la partie. On joue la 40e minute quand Ahmed Raddaoui échappe à Agrebi et adresse un centre-tir qui va s'écraser sur l'extérieur de la transversale.

Après une tentative d'Annabela sauvée par le portier Oussama Boufalgha, les visiteurs prennent l'avantage. Une touche rapidement jouée par Lualua côté gauche voit Chiheb Zoghlami s'infiltrer au cœur de la défense, profiter d'un raté d'Opuku pour aller lober Dkhili (44', 0-1). L'ancien attaquant du CA refuse de fêter son but par respect pour ses anciennes couleurs.

Mais il est clair qu'il ne s'attendait pas sur le coup à ce que le club de Bab Jedid égalise dans la foulée. Khelifa centre côté gauche en direction de Darragi qui dépose de la tête le cuir dans la cage sudiste (45', 1-1).

Dans les arrêts de jeu, Haddad, transparent tout au long de ce match, tout comme Darragi, juste sauvé par son but, envoie un coup franc plein axe au-dessus.

Une décision arbitrale lourde de conséquences

Le tournant de la partie consiste en un penalty refusé à l'USBG par l'arbitre Nasrallah Jaouadi pour tirage de maillot dans la surface. Lualua échappe à la vigilance de l'arrière-garde locale et se présente seul face à Dkhlili. Mais Ahmed Khelil tire le maillot de son adversaire qui a été empêché de conclure. L'homme en noir ne bronche pas (63').

Cette décision sera d'autant plus dommageable pour les copains de Yassine Boufalgha qu'ils vont prendre un but sept minutes plus tard. Khelifa, encore lui, renverse le jeu pour libérer Wissem Ben Yahia qui décoche une frappe puissante, légèrement détournée dans les filets sudistes (70', 2-1).

La réaction des Jaune et Noir, qui n'ont plus d'énergie, sera timide. La rentrée de Hassène Harbaoui survenant après celle de Khaled Yahia ne changera rien à l'affaire. Après un mois de trêve, la qualité du jeu produit en subit les conséquences. C'est comme si on était au tout début de la saison...

Si le coach clubiste Marco Simone parle d'un match-piège et paraît satisfait de la prestation de ses hommes, eh bien, le CA a confirmé hier avoir perdu son jeu et une grande partie de ses ambitions. Mais les trois points sont là, en attendant des jours meilleurs...