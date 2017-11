Tunisie: L'ESZ sort la tête de l'eau

Reguei et Oueriemmi : les stratèges

Les deux stratèges, Regueï et Oueriemmi, ont bien orienté leurs coéquipiers, au milieu et en attaque. Malek Bhar a fait de même avec les défenseurs. Et chacun des éléments incorporés pour la première fois a cherché à se tailler une place de titulaire à part entière et gagner la sympathie et la confiance de l'entraîneur, avec une mention spéciale au régisseur Ayoub et à l'excentré Ameur Triki.

Au vu de cette prestation livrée contre le SG sur son terrain et devant son public, on peut dire que Rached ne se fera pas trop de soucis pour les prochaines rencontres, et l'ESZ est capable de se rattraper prochainement. Le parcours reste long. L'équipe a retrouvé le goût du jeu. Le moral est retapé, en attendant le renforcement de l'effectif existant par d'autres éléments de valeur pendant le prochain mercato.