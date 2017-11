Tunisie: Une victoire salutaire

C'est que l'adversaire du jour n'est pas venu à Sfax pour faire de la figuration. Et il l'a prouvé du début jusqu'à la fin de la rencontre en haussant le ton, notamment à travers la défense haute qu'il avait appliquée à bon escient et ses contres souvent bien ficelés vers son avant de pointe, Ali Amri, notamment, et en optant aussi pour des pénétrations par les ailes.

Du côté du CSS, on a rarement vu cette saison l'équipe jouer avec cette foi et cette détermination à faire le break. Et il y a réussi par le biais de son véloce avant Alaâ Marzoughui qui a repris de plein fouet une balle mal renvoyée par la défense adverse, suite à une belle ouverture de la gauche de son coéquipier Maher Hannachi, et a trompé l'excellent gardien de but Anouar Fadhil qui a été un digne suppléant de son coéquipier Anis Jlassi.

Schémas tactiques différents

Le gardien Fadhil s'est d'ailleurs distingué dès l'entame du jeu, précisément à la 5e minute lorsqu'il a effacé un but certain, suite à une belle reprise de la tête de Hannachi.

Le CSS opérait à ce moment sous le schéma tactique du 4-2-3-1 avec un seul avant de pointe, Waliou N'doye, en l'occurrence, avant d'opter ensuite pour le 3-5-2, en vue de presser beaucoup plus l'adversaire dans sa zone. Le duo de tête, composé de N'doye et Marzoughui, a multiplié dès lors les essais au but. Mais la vigilance du gardien adverse était bien déterminante, du moins jusqu'à la 46e minute de jeu, soit juste une minute après le retour des vestiaires lorsque Marzoughui a donné un autre tournant au match par une reprise foudroyante qui est allée se loger tout droit dans les filets adverses.

Le tournant

Le jeu a pris dès lors une autre proportion avec la montée des Sudistes en attaque à travers les percussions de Aymen Mnafeg, Fathi Fedi et surtout Ali Amri, ce qui a mis le gardien sfaxien Mohamed Hédi Gaâloul à rude épreuve, notamment à la 81e minute du jeu lorsqu'il a réussi à effacer un but certain sur un tir bien ajusté de Amri.

De son côté, le CSS a trouvé dès lors beaucoup plus d'espaces pour multiplier ses incursions. Il aurait même pu consolider son avance à maintes reprises suite à des tirs de N'doye, Marzoughui et Oussama Amdouni après son entrée à la place de Houssem Ben Ali. Mais le gardien adverse d'un côté par ses parades déterminantes et l'arbitre Rochdi Guezguez, qui a privé les Sfaxiens d'un penalty flagrant, de l'autre, ont fait que le score n'a pas connu de changements.

Avis partagés

Suite à cette victoire avec laquelle le nouveau technicien du CSS, Lassaâd Dridi, inaugure ses fonctions, celui-ci a fait part de sa satisfaction quant au volume de jeu présenté par ses nouveaux protégés, notamment au cours de la seconde mi-temps, «ce qui aurait pu nous valoir une victoire beaucoup plus convaincante», a-t-il souligné, «nous sommes redevables de beaucoup de travail et de concentration pour être au niveau des attentes de tous ceux qui appartiennent de près ou de loin du club», a-t-il enchaîné.

Pour sa part, l'entraîneur du COMédenine, Afouène Gharbi, était aussi satisfait de la prestation des siens, en dépit de la défaite : «Nous nous sommes bien battus pour mériter au moins le point du nul. Mais la chance nous a tourné le dos, ce qui ne doit pas nous verser dans la suspicion. Nos moyens, comme nous les avions présentés sur le terrain adverse et face à une équipe du haut du tableau, nous incitent à travailler beaucoup plus avec la conviction que le meilleur est à venir».