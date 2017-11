Tunisie: Marseille - Abdennour parle de son entente avec Rami

Prêté une saison à l'Olympique de Marseille par le FC Valence, Aymen Abdennour a mis un peu de temps à s'adapter au jeu phocéen. Mais petit à petit, le défenseur tunisien commence à prendre ses marques et à avoir une certaine complicité avec Adil Rami, son coéquipier en défense. En conférence de presse d'avant le match contre Bordeaux, le Tunisien a parlé de son entente avec Rami.

« Je suis avec lui pour faire des passes, la relance me convient également. Adil est un bon mec, je suis bien avec lui, même en dehors du terrain, on parle tout le temps, on se voit même en dehors du terrain. C'est un bon mec. On est quatre, on est presque au même niveau. On pense toujours à l'équipe. Je la vis normalement (la concurrence, ndlr), ça fait partie de ma carrière, je suis là, sérieux, j'essaie d'être au top. C'est normal, on est quatre dans l'axe, tout le monde a besoin de jouer. Le coach fait confiance à tous les joueurs. Tous les joueurs ont joué. Je suis là pour faire mon boulot à 100% », a-t-il dit.