Cote d'Ivoire: Autonomisation - Des femmes de la filière anacarde reçoivent un appui de 30 millions Fcfa

C'est un appui de 30 millions de F Cfa apporté au Pnud au bénéfice de l'Ong « Plantes et vie ». Ce financement a permis la construction de deux magasins de transformation primaire de l'anacarde, équipés de deux décortiqueuses, deux fragilisateurs, des bascules et divers autres équipements. Egalement il a permis l'aménagement de dix hectares de parcelle d'anacarde, soit cinq hectares par site et la mise à la disposition des deux organisations communautaires, de deux trimoteurs destinés à faciliter le transport des productions. Il a aussi servi au renforcement des capacités des acteurs. A savoir, la formation sur les techniques de production, de transformation et de gestion de l'anacarde des 175 bénéficiaires du projet.

Dans le cadre de ses activités, la Fondation Mtn-Ci a procédé à la remise de dons aux bénéficiaires du projet d'appui aux coopératives de producteurs pour le développement de la chaîne de valeurs de l'Anacarde dans le village de Kouassi N'Dawa, dans le département de Bondoukou et de Kokpingué (Bouna), les 9 et 10 novembre 2017 dans lesdits villages.

