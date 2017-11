Cote d'Ivoire: Sports scolaires - Les ligues départementales de la direction régionale d'Adzopé installées

Soumahoro Inza, directeur régional des sports a, quant à lui, insisté sur l'importance des activités sportives dans les écoles primaires et secondaires. " La partie jeu amène les enfants à s'épanouir" a-t-il indiqué.

L'animation sportive de la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (Drenet-fp) d'Adzopé revient désormais aux ligues départementales. Elles devront pour ce faire, organiser des compétitions au niveau des élèves et même du personnel administratif et enseignant.

Leurs différents présidents tant au niveau du primaire que du secondaire ont été officiellement installés le 17 novembre à la Drenet-fp d'Adzopé et ont reçu de Kakou Rogatien, secrétaire général de la Drenet-fp, représentant Mme le directeur régional, leur cahier de charges. Il leur a par ailleurs conseillé d'être présents sur le terrain et de faire rayonner le sport dans tous les départements (Adzopé, Alépé, Akoupé, Yakassé-Attobrou).

Yao Attoumbré Alphonse, coordonnateur de la vie scolaire a rappelé pour sa part que conformément à l'arrêté interministériel du 11 janvier 2013 portant modalités d'organisation et de fonctionnement des associations sportives dans les établissements (ASE), tous les établissements qui ne disposent pas encore d'association sportive ne pourront pas participer aux activités. Ce qui pourrait créer des désagréments aux enfants. Notons que les ASE se constituent en ligues départementales, régionales et en une fédération nationale qui doivent s'affilier à l'office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu)