Cameroun: BLACK FRIDAY - Les consommateurs prennent le pouvoir au pays

D'humeur américaine, Le groupe Jumia lance pour la 3ème fois au Cameroun le Black Friday, des réductions frôlant 80%. L'évènement propre aux vitrines du e-commerce a commencé ce vendredi 17 Novembre et se poursuit jusqu'au vendredi 8 Décembre. 03 semaines de folie

Du vendredi 17 novembre au vendredi 08 décembre, le Cameroun vivra une période de folie et ceux pendant près de 03 semaines. Oui une réalité à Jumia qui célèbre à partir du 17 novembre le Black Friday, une opportunité offerte aux commerçants et aux camerounais de vendre et d'acheter des produits à des prix à couper le souffle. «Jumia a pour objectif de rehausser les standards du commerce au Cameroun. Elle s'inspire par conséquent des best deals présents à l'échelle internationale et teste des approches toujours plus innovantes», déclare le patron de ce groupe au Cameroun.

Événement, importé des Etats Unis d'Amérique qui coïncide chaque année au pays de l'Oncle Sam, au dernier vendredi du mois de novembre, suscite un véritable engouement chez les internautes camerounais.

Pour le Black Friday de cette année, le thème porte sur « Prenez votre pouvoir d'achats en main». Et les responsables indiquent que le choix de ce thème est en phase avec l'épreuve à laquelle les ménages camerounais font face. Ce qui lui fera dire que « Prenez votre pouvoir d'achats en main» est venu à point nommé. Parce que dira le patron de Jumia Cameroun: « On a eu cette volonté de communiquer aux gens que oui le pays est cher mais vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir en main en ce qui concerne; l'achat de biens de consommation usuelle que ce soit un téléphone ou une paire de chaussure ou une montre ou un petit cadeau... .Tout est possible avec cette campagne».