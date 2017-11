Sénégal: Macky Sall déclare "la guerre" au trafic de médicaments

Tour à tour les représentants des Collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers et le Président de l'Alliance du secteur privé pour la santé ont pris des engagements pour accompagner l'Etat dans cette dynamique de mobilisation des ressources

Le chef de l'Etat d'évoquer les efforts faits par l'Etat dans l'amélioration de l'accès aux médicaments avec les initiatives de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, notamment avec les programmes "Djegessina" (je me rapproche) en 2015 et "Yeksina" (je suis arrivé) en 2017 pour mettre les médicaments à la disposition des populations.

"Nous ne pouvons rester sans réagir", a-t-il fait valoir devant les acteurs de la Santé et les représentants des partenaires techniques et financiers.

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall a dit, vendredi à Dakar, sa volonté ferme d'engager "une guerre" contre le trafic des médicaments qui sème "la mort" et "la désolation", apportant ainsi son soutien total au ministère de la Santé et de l'Action sociale dans cette lutte.

