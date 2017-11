Sénégal: Thiès - Des cas de rougeole ont été évités grâce à la surveillance épidémiologique (responsable PEV)

"On a un taux d'efficacité de 85%, donc si tous ces facteurs s'accumulent des années durant, on peut être surpris par une épidémie. C'est pour cela qu'on fait des campagnes [de vaccination] pour renforcer l'immunité de ces enfants", a relevé M. Seck.

"Toutes les maladies qui sont évitables par la vaccination, on les surveille pour voir est-ce qu'elles sont en train de diminuer et pour chaque cas, nous faisons la riposte", a expliqué M. Seck.

Le lancement officiel de cette campagne nationale aura lieu dimanche, à 10 heures, dans la commune de Thiadiaye, située dans la région de Thiès, en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et du représentant au Sénégal de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Depuis des années, on n'a pas eu des cas de rougeole au niveau du district de Thiès grâce à la surveillance épidémiologique, a-t-il dit au cours d'un point de presse sur la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole prévue du 20 au 26 novembre.

