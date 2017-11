Congo-Brazzaville: SNDE - Les travailleurs récusent les réformes annoncées

Les agents de l'entreprise publique, réunis en assemblée générale extraordinaire le 16 novembre, à Brazzaville, ont exigé le retrait du projet de réformes présenté par le ministère de l'Energie et de l'hydraulique en conseil de cabinet, le 8 novembre dernier.

Dans un communiqué final rendu public à l'issue de la rencontre, les participants ont demandé l'observation d'une période transitoire de cinq ans, en vue d'améliorer la situation de la Société nationale de distribution d'eau (SNDE). Ils recommandent aussi la mise en œuvre du plan d'actions d'urgence pour le redressement de cette entreprise, élaboré par les partenaires sociaux et transmis au ministère de tutelle en avril dernier. Ce plan, ont-ils expliqué, doit être exécuté avec des évaluations périodiques. Ils suggèrent, de même, le renforcement des capacités de tous les travailleurs à différents niveaux de l'entreprise, pendant la période transitoire, afin de les préparer au changement de la forme juridique de leur société.

Les agents de la SNDE proposent, par ailleurs, la mise en place d'une commission de réformes dans laquelle le collectif de leurs syndicats doit prendre impérativement part lors des ateliers à quelque niveau que ce soit et partout en cas de besoin. Exigeant la poursuite de l'enquête préliminaire instruite par le procureur de la République sur la gestion de leur instrument de travail, le personnel de la SNDE confirme, en outre, sa volonté de voir cette entreprise se transformer à terme, dans toute son intégralité, en une société anonyme à l'issue de la période transitoire.

Les travailleurs ont aussi dénoncé la démarche qu'ils qualifient « d'unilatérale, cavalière et suicidaire entreprise par la tutelle ». Celle-ci, ont-ils dit, consiste, entre autres, à la résiliation du contrat de performance et de l'avenant du contrat de service sans aucun texte juridique. Ils décrient également l'option de réformes qui consistent à la scission de l'entreprise sans tenir compte des avis des partenaires sociaux et l'absence de préparation du passage de la SNDE, entreprise publique industrielle et commerciale, vers une société anonyme. En effet, ils voient en cela l'existence notoire d'une précipitation administrative effrénée vers des réformes relevant, disent-ils, de l'existence d'un agenda caché de la part du gouvernement.

Marquant leur accord de principe sur des réformes consistant à faire évoluer l'entreprise sans la mise en eouvre d'un quelconque plan social, les agents veulent obtenir le désengagement de l'Etat de la gestion de la SNDE pendant la période de transition suggérée. Au terme de cette période, ils préconisent l'évaluation des performances réalisées. Soucieux de préserver leur outil de travail, ils exigent le paiement régulier par l'Etat de ses factures de consommation d'eau.

« L'assemblée générale extraordinaire confirme sa volonté de voir la SNDE se transformer à terme, dans toute son intégralité, en une société anonyme à l'issue de la période transitoire. Il reste et demeure entendu que la nouvelle société anonyme aura la compétence exclusive de l'exploitation dans le périmètre que relevait de la SNDE », précise le communiqué final.

Les participants à la réunion se sont, ensuite, félicités du retour d'un bon climat social dans l'entreprise ainsi que le paiement régulier des salaires, conformément à la date fixée dans le règlement intérieur. Des progrès qu'ils mettent à l'actif du directeur général par intérim. Ils reconnaissent, enfin, les efforts inlassables que le chef de l'Etat ne cesse de déployer en vue de sauvegarder l'entreprise dans sa souveraineté nationale et épargner ainsi la population des désagréments susceptibles de découler « d'une réforme anarchique du secteur de l'eau et par conséquent de la SNDE ». C'est ainsi que l'intersyndicale invite les travailleurs à prendre plus confiance de leur lourde responsabilité dans ce processus de réformes.