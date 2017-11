Congo-Brazzaville: Aide humanitaire dans le Pool - Des partenaires apportent six milliards FCFA

Pour avoir décaissé une enveloppe de six millions de dollars américains, soit trois milliards FCFA, la Chine reste jusque-là le plus grand pourvoyeur d'une somme qui s'élève actuellement à douze millions de dollars (Six milliards FCFA), destinée à la prise en charge des besoins humanitaires d'urgence de la population déplacée dans le département.

Le montant de la contribution chinoise a été révélé le 17 novembre, à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse co-animée par la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga-Dzondo, l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang, ainsi que les représentants des agences d'exécution. S'inscrivant dans le cadre du Fonds d'aide pour la coopération sud-sud, les trois milliards FCFA de la Chine au profit de la population en détresse du Pool sont répartis équitablement entre le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Améliorer les conditions de vie de la population

En effet, les trois millions de dollars réceptionnés par le HCR au Congo, représenté par Cyr Modeste Kouamé, permettront de mettre en œuvre un projet dans le cadre du plan de réponse humanitaire en faveur des personnes déplacées. Ainsi, 70 000 personnes déplacées internes bénéficieront du projet d'assistance en articles ménagers et abris. L'objectif étant d'assurer de meilleures conditions de vie aux déplacés aussi bien qu'aux familles d'accueil.

De son côté, le PAM achètera, avec les trois millions de dollars reçus, plus de 2 300 tonnes de vivres pour continuer l'assistance en distribution des aliments durant six mois. Cette contribution permettra aussi d'améliorer la situation nutritionnelle de 80 000 enfants de moins de cinq ans et de plus de 12 000 femmes enceintes et allaitantes. Ceci en leur fournissant des aliments nutritionnels spécifiques pour le traitement et la prévention de la malnutrition.

Le PAM a besoin de 5,6 millions de dollars américains

Selon le représentant du PAM au Congo, Jean-Martin Bauer, la donation du peuple chinois, qui est l'une des plus importantes reçue pour cette action d'urgence, est une bouffée d'oxygène pour continuer de nourrir l'espoir. « Personne ne doit être laissée de côté ! Nous devons continuer à travailler ensemble pour relever le défi faim zéro au Congo. C'est pourquoi, nous comptons sur le gouvernement chinois et tous les bailleurs du Congo pour continuer l'assistance humanitaire à la population dans le besoin », s'est-il félicité, précisant que son agence avait besoin de 5,6 millions de dollars américains pour continuer l'assistance alimentaire d'urgence.

Rappelant les liens de coopération entre son pays et le Congo, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Xia Huang, a invité les deux agences d'exécution à faire bon usage des sommes reçues. « La Chine est fière de contribuer à hauteur de six millions de dollars sur les douze millions déjà reçus. Lorsque la population civile souffre dans le Pool, il est de bon aloi pour la Chine d'intervenir pour aider son pays ami », a-t-il justifié.

Plusieurs partenaires déjà à pied d'œuvre

Pour rappel, le gouvernement congolais et les agences du système des Nations unies lançaient, en juillet dernier, un appel à l'aide humanitaire d'urgence de vingt-quatre millions de dollars en faveur de 138 000 personnes affectées directement et indirectement par la crise du Pool pendant une période de six mois. La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité a indiqué que plusieurs partenaires techniques et financiers ont déjà répondu favorablement à cet appel. Il s'agit notamment du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, de la France, de l'Italie et de la Chine pour un montant total de douze millions de dollars américains, soit la moitié. « J'ai confiance que le montant sera atteint puisque nous sommes actuellement à douze millions de dollars et la période va jusqu'à décembre », a rassuré Antoinette Dinga-Dzondo.