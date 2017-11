Afrique: Chan 2018 - Les Diables rouges savent déjà à quoi s'en tenir

Pour sa deuxième participation à la phase finale de la compétition, la sélection locale du Congo est logée dans le groupe D, très ouvert, avec pour adversaires l'Angola, le Cameroun et le Burkina Faso.

Le tirage au sort du Championnat d'Afrique des nations (Chan) a eu lieu le 17 novembre, à Rabat. Le Maroc, pays organisateur, est logé dans le groupe A en compagnie de la Mauritanie, du Soudan et de la Guinée. Le groupe B comprend la Côte d'Ivoire, la Namibie, l'Ouganda et la Zambie. Le groupe C mettra aux prises la Libye, la Guinée Equatoriale, le Rwanda et le Nigeria. Le Congo, quant à lui, est placé dans le groupe D avec l'Angola, le Cameroun et le Burkina Faso.

Les Congolais débutent la compétition le 16 janvier en affrontant les Lions Indomptables du Cameroun. Le 20 janvier, ils feront leur deuxième sortie face aux Etalons du Burkina Faso avant de livrer leur dernier match du groupe, le 24 janvier, devant les Palancra Negras d'Angola. L'ambition est de faire mieux qu'en Afrique du sud en 2014, lorsque pour leur première participation, les Congolais quittaient la compétition dès le premier tour avec pour bilan : une victoire, un match nul et une défaite.

C'est le nul de 2-2 arraché par la Libye dans les derniers instants du match qui avait sorti les Diables rouges de la compétition. Pour relever ce défi, Barthélémy Ngatsono a présélectionné vingt-quatre joueurs sans pourtant tout changer de l'ossature qui a arraché la qualification lors de la double confrontation contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Moïse Nkounkou et Saira Issambet sont les deux nouveaux joueurs qui ont intégré le groupe. Après avoir évolué à l'étranger, ils ont tous les deux retrouvé l'Etoile du Congo avant la fin de la ligue 1 congolaise 2016-2017.

La liste des 24 présélectionnés

Gardiens : Barel Mouko ( La Mancha) ; Pavelh Ndzila ( Etoile du Congo); Perrauld Ndinga Tsatou (Patronage Sainte-Anne);

Défenseurs : Béranger Itoua (Cara), Baron Kibamba (Cara), Dimitri Bissiki Magnokelé (AC Léopards de Dolisie); Varel Rozan (AC Léopards de Dolisie); Carof Baroua (AC Léopards), Faria Ondongo ( AS Otoho) ; Julfin Ondongo (Etoile du Congo), Varnez Mampembe (Etoile du Congo).

Milieux : Hermann Prestone Lakolo (AC Léopards de Dolisie) ; Césair Gandzé (AC Léopards de Dolisie) ; Stanislas Ankira Dua ( AC Léopards de Dolisie); Moïse Nkounkou ( Etoile du Congo); Junior Loussoukou (Cara), Junior Makiessé (AC Léopards), Raich Mavounda (Ajax de Ouenzé), Prestige Mboungou (Cara)

Attaquants: Jaurès Ngombé (AS Otoho), Bersyl Obassi ( AS Otoho), Saira Issambet Gassama (Etoile du Congo), Matheus Botamba (Tongo FC) et Nicolas Nguessi Ondama (Cara)

Le programme des rencontres du premier tour

Le 13 janvier à 19h30, heure du Maroc : Maroc-Mauritanie (Casablanca)

Le 14 janvier à 14 h30 : Guinée-Soudan (Casablanca) et à 16h30 : Côte d'Ivoire- Namibie et 19h30 : Zambie-Ouganda (Marrakech)

Le 15 janvier à 16 h30 : Libye/Guinée-Equatoriale et à 19h 30 : Nigeria-Rwanda (Tanger)

Le 16 janvier à 16 h30 : Angola-Burkina Faso et à 19 h30 : Cameroun-Congo (Agadir)

Le 17 janvier à 16 h30 : Maroc-Guinée et 19h30 : Soudan Mauritanie (Casablanca)

Le 18 janvier à 16 h30 : Côte d'Ivoire-Zambie et à 19h30 : Ouganda-Namibie (Marrakech)

Le 19 janvier à 16h30 : Libye-Nigeria et à 19h30 : Rwanda/Guinée-Equatoriale (Tanger)

Le 20 janvier à 16h30 : Angola-Cameroun et à 19h30 : Congo-Burkina Faso (Agadir)

Le 21 janvier à 19h30 : Soudan-Maroc (Casablanca) et Mauritanie-Guinée (Marrakech)

Le 22 janvier à 19h30 : Ouganda-Côte d'ivoire (Marrakech) et Namibie-Zambie (Casablanca)

Le 23 janvier à 19 h30 : Rwanda-Libye (Tanger) et Guinée Equatoriale-Nigeria (Agadir)

Le 24 janvier à 19h30 : Congo-Angola (Agadir)et Burkina Faso-Cameroun (tanger)

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale qui se disputeront du 25 au 28 janvier. Les demi-finales sont prévues le 31 janvier et la finale le 4 février.