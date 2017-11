Congo-Brazzaville: Commémoration - Le PCT Pointe-Noire se souvient d'Ambroise Édouard Noumazalay

Le 10e anniversaire de la disparition de l'ancien secrétaire général du Parti congolais du travai (PCT) a été célébré dans la ville océane, le 17 novembre, sur le thème « Ambroise Édouard Noumazalay, un stratège politique aux grandes capacités d'écoute ».

Victor Foudi, président fédéral du PCT Pointe-Noire, accompagné d'autres membres, ont participé à la rencontre organisée au siège du parti. Ils ont déclaré que le thème choisi a montré ce que fut l'homme, ses choix, sa pratique. Il revient ainsi aux membres de ce parti de pérenniser un tel héritage.

En effet, conformément à ce thème, Albert Gaston Saboga, secrétaire fédéral à la communication, a évoqué la mémoire de l'ancien secrétaire général du PCT. On y a retenu qu'Ambroise Edouard Noumazalay fut un fidèle militant de son parti et un fin stratège. Il aimait le dialogue et savait écouter, avec une attention soutenue, les autres quel que soit leur rang. Intelligent et sage, il abordait tous les sujets avec finesse et doigté, sans jamais s'emporter. « Intègre et honnête, il privilégiait toujours le bien et l'intérêt général. Il n'a jamais su vivre que parmi les hommes, dont plusieurs ont tiré profit de sa générosité. Calme et patient, il s'émouvait toujours des périls des autres avec une délicatesse inattendue d'un homme de son rang. Il a su aussi garantir l'unité du parti déchiré par deux courants idéologiques (réfondateur et conservateur). Il a favorisé et soutenu un dialogue pendant trois mois et sauvé l'unité du parti. Le camarade Ambroise Édouard Noumazalay a toute sa vie durant privilégié l'intérêt du parti », indique cette évocation.

Rappelons qu'Ambroise Édouard Noumazalay est décédé le 17 novembre 2007 à Paris, en France. Le clou de cette cérémonie a été le dépôt de la gerbe de fleurs devant sa photo par Victor Foudi. En plus de ses responsabilités au PCT, Edouard Ambroise Noumazalay a occupé diverses fonctions ministérielles et administratives.