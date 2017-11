Congo-Brazzaville: Santé - La cellule du partenariat public-privé à pied d'œuvre

Les membres composant ladite cellule dans le secteur de la santé vont également apprêter un programme de travail annuel budgétisé, soumis à l'approbation du ministère de la Santé et de la population. Ils sont aussi chargés du suivi et de la mise en œuvre de ce PPP dans le domaine de la santé. Ils sont, en outre, chargés de rédiger un rapport annuel qui sera soumis à leur tutelle.

Au cours de leur première séance de travail, les membres de cette cellule ont présenté une ébauche du règlement intérieur, un calendrier de travail et autres documents relatifs au fonctionnement de leur structure. Très ultérieurement, ils vont définir leur budget de fonctionnement qui comprendra également les moyens roulants et les modalités de financement.

Le protocole d'accord mettant en place le Partenariat public privé (PPP) a été signé entre le ministère en charge de la Santé et l'Alliance du secteur privé de la santé. Les deux parties ont été représentées respectivement par la ministre Jacqueline Lydia Mikolo et le Dr Jean Daniel Ovaga.

