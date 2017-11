Congo-Brazzaville: Journée internationale du diabète - Plus de 120 personnes dépistées à Pointe-Noire

La célébration de l'événement dans la capitale économique du Congo a donné lieu à une campagne de sensibilsation à la maladie et une opération de dépistage gratuit.

L'activité a été organisée par l'Institut européen de coopération et de développement (IECD), à l'hôpital de base de Tié-Tié. Plus de cent-vingt personnes du Centre de santé intégré (CSI) 303 ont été dépistées gratuitement au diabète, une maladie qui sévit dans le monde touchant les jeunes comme les personnes âgées. Près de 360 millions de personnes en souffrent dans le monde et la Fédération internationale du diabète (IDF) estime que d'ici à 2030, plus de 550 millions de personnes dans le monde en seront atteintes. « Nous avons organisé cette activité, parce que beaucoup de personnes ignorent cette maladie.

Très peu de personnes au Congo se font dépister pour contrôler leur taux de glucose sanguin également appelé sucre dans le sang. Notre volonté aujourd'hui était de permettre aux gens d'avoir plus d'information sur le diabète et de se faire dépister pour connaître leur statut. En cas de glycémie trop élevée, ces personnes pourront prendre les choses en main pour changer leur alimentation avant que leur état de santé ne se détériore. Cette sensibilisation a pour but de mieux prendre conscience du diabète », a dit Vincent Jaeg, délégué pays IECD, chef projet PASS. Il a ajouté: « Le deuxième objectif de cette activité est de faire venir en nombre la population au CSI 303, avec lequel le PASS travaille depuis plus de trois ans. Un CSI que nous avons réhabilité et qui produit des résultats probants. »

Avant le dépistage, Laudrine Samba, infirmière-formatrice à l'IECD, a entretenu la population venue se faire dépister sur le diabète, utilisant la langue française et le kituba, la langue locale. Son adresse a été axée sur les généralités concernant le diabète, maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang et dont les principaux types sont : le diabète de type 1 qui se développe généralement chez l'enfant, le type 2 qui se développe habituellement à l'âge adulte et le diabète sucré gestationnel. Il s'agit d'une intolérance au glucose avec apparition ou première constatation au cours de la grossesse.

Depuis 2012, l'IECD mène à Pointe-Noire le Programme d'appui aux structures de santé (PASS) afin d'améliorer la prise en charge des femmes et des enfants vulnérables au sein des structures de santé partenaires. Le PASS appuie huit structures de santé réparties dans divers quartiers de la ville : sept centres de santé et un hôpital de base.