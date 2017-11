Togo: Les enseignants volontaires en grève de deux jours la semaine prochaine

Par un courrier adressé au ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle, le Regroupement des Volontaires Nationaux de l'Education (VNE) de l'ANVT (Agence Nationale du Volontariat au Togo) annonce une grève de deux jours, les mardi 21 et mercredi 22 Novembre prochain, pour dénoncer leur situation actuelle et obtenir de l'autorité des décisions positives en leur faveur.

"Après analyse des échanges qui ont eu lieu entre les délégués des VNE et les autorités, les VNE tirent les conclusions suivantes : La commission créée par le ministre ne traite pas les doléances des VNE qui est l'intégration 1206 VNE ; La non transmission de leurs doléances au chef de l'Etat ; Le mépris de l'autorité à la situation précaire des volontaires", pouvait-on lire dans le document. C'est face à une telle "attitude qui trahit notre degré d'amour, de dévouement et notre sens de patriotisme", les VNE disent ne pas pouvoir " rester passifs sans sonner la sonnette d'alarme".

Et c'est donc fort de cela que le porte-parole des VNE, Bawoumodom KOUYAKOUTOULI, et ses camarades ont décidé "d'observer un arrêt de travail de 02 jours le mardi 21 et le mercredi 22 novembre 2017 pour dit-on, "manifester notre mécontentement, "exiger l'intégration de tous les volontaires y compris ceux émargeant sur le budget des APE ayant le diplôme requis et répondant à la fonction enseignante", "la suppression du volontariat dans le système éducatif qui ressemble à de l'exploitation de l'homme par l'homme", et "la reconduction du mot d'ordre de grève si aucune mesure concrète n'est trouvée".

Pour rappel, déjà cette semaine, ce sont les enseignants titulaires du public qui ont observé un mouvement de grève de trois jours, et dont les revendications ont aussi pris en compte les enseignants volontaires.