Congo-Kinshasa: Grand Kasaï - 3 millions de personnes sont en insécurité alimentaire (PAM)

« Aujourd'hui 52% des ménages ont une consommation alimentaire inadéquate. Donc plus de la moitié des manages ne mangent pas bien. Beaucoup de territoires du Kasaï sont dans une phase d'urgence, c'est-à-dire la situation de sécurité alimentaire s'est dégradée terriblement. C'est pour la première fois que dans le Kasaï, on trouve les territoires en ce qu'on appelle phase 4, c'est-à-dire en une insécurité alimentaire d'urgence. Le cas de Tshikapa, Dibaya, dimbelenge, kabeya Kamuanga, ... », détaille Patrice Badibanga.

Plus de 3 millions de personnes sont en insécurité alimentaire dans la région du Kasaï, affirme le Programme alimentaire mondial (PAM). Ces chiffres sont les résultats d'une étude approfondie de la sécurité alimentaire au mois d'août dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru.

