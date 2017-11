Congo-Kinshasa: L'exemple zimbabwéen interpelle - Quitter le pouvoir dans la dignité

Au Zimbabwe, l'après-Mugabe se dessine. L'heure est aux négociations entre les galonnés de l'armée, le parti au pouvoir le Zanu-PF et l'opposition pour un leadership intérimaire après les 37 ans de règne de Robert Mugabe. Il ne reste plus que de régler des détails sur la gestion de la transition devant mener aux élections de nouveaux dirigeants. Tout indique que le plus vieux président en exercice au monde est poussé à quitter le pouvoir dans la dignité pour donner la chance à la paix.

Les dés sont jetés à Harare. Robert Mugabe est en passe de céder le pouvoir de manière pacifique. Ce n'est pas de son gré. Le plus vieux président en exercice au monde y est contraint par le "coup de force" en douceur de l'armée zimbabwéenne depuis la nuit de mardi 14 à mercredi 15 novembre 2017. Selon plusieurs sources, Robert Mugabe, 93 ans, est en résidence surveillée, sous haute protection de l'armée.

Depuis trois jours, les généraux de l'armée tentent de le convaincre à démissionner. Ce qui devrait permettre la mise en place d'un leadership intérimaire entre le Zanu-PF, le parti au pouvoir, l'opposition et, bien sûr, l'armée qui doit continuer à assurer la sécurité et la défense du pays. Tout indique que Robert Mugabe n'a pas d'autre choix que de démissionner.

Le calme dans lequel se passe le coup de force de l'armée illustre bien que le peuple zimbabwéen en avait assez de son vieux président et qu'il était temps de transférer le pouvoir à une nouvelle génération de dirigeants. Il reste plus à ce dernier qu'à relever le défi, à savoir s'approprier le coup de force de l'armée et élire des dirigeants qui peuvent sortir le pays de la crise économique et financière dans lequel le Zimbabwe est plongé depuis les années 2000.

Robert Mugabe est donc appelé à quitter le pouvoir dans la dignité. Tout le monde lui conseille cette voie qui devrait lui permettre de bénéficier de la grâce du nouveau leadership de transition et de son peuple.

Jusqu'ici l'intervention de l'armée s'est faite sans coup férir. Pas d'effusion de sang, pas de pillages, ni de débordements incontrôlés. La population vaque librement dans ses occupations. C'est que les Zimbabwéens ont accueilli l'événement avec philosophie.

La leçon qu'il faudrait tirer de l'éviction de Robert Mugabe est qu'il ne sert à rien de s'accrocher indéfiniment au pouvoir. « Mûr ou pas mûr, devant l'ouragan de l'histoire, le fruit finit toujours par tomber ». C'est aussi la preuve que, quoiqu'il en soit, l'Afrique est en train de changer. L'on ne tolère plus de règne sans fin. Le continent noir aspire tout autant aux vertus de la démocratie dont l'alternance politique.

Le sort de Mugabe aujourd'hui doit interpeller ceux qui, en dehors du Zimbabwe, continuent d'entretenir le rêve d'un pouvoir toujours renouvelable. La leçon à tirer de l'affaire Mugabe, c'est qu'il faut savoir partir à temps. Le dernier bel exemple en date est celui de Dos Santos qui est parti du pouvoir à la tête de l'Angola par voie démocratique après 38 ans de règne. Il n'y a pas été contraint par la force. Cela l'a grandi.

Affaire Mugabe : silence radio à Kinshasa

Il est curieux de constater que certains médias proches du pouvoir à Kinshasa n'ont pas daigné livrer des informations sur l'évolution de la situation confuse à Harare, capitale du Zimbabwe, où le président Mugabe est dans de beaux draps suite à ce coup de force qui, de l'avis de tous les observateurs, donne matière à réflexion. Le mutisme de Kinshasa en dit long sur l'état d'esprit qui règne au sein de la majorité au pouvoir. Et dire que Kinshasa et Harare entretenaient des relations très étroites. Pour preuve, Robert Mugabe était le seul chef d'Etat africain à avoir assisté à la cérémonie de prestation de serment du président Joseph Kabila le 20 décembre 2011, après sa réélection contestée.

En diplomatie, le silence est aussi un langage. Mais pour ce cas précis, Kinshasa aurait dû condamner, ne serait-ce que par principe ou pour la forme, ce coup de force qui a du mal à se dénouer à Harare. Le vieux "Bob" est traîné par les uns et les autres au gré de leurs intérêts. Hier vendredi, le président encore en résidence surveillée, a été vu présider une cérémonie de collation des grades académiques dans une université. Il y a même quelques images qui le montrent somnolant.

Mais, de la lointaine Côte d'Ivoire, l'on est convaincu que les jeux sont déjà faits. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara estime qu'il est temps que le président Robert Mugabe, confronté à un coup de force de son armée, « cède son fauteuil à une nouvelle génération ». Qu'en pense-t-on à Kinshasa ? Silence radio. Le régime en place à Kinshasa continue à observer la situation à Harare et se réserve de prendre une quelconque position.

C'est aussi le cas chez de nombreux chefs d'État africains qui ne se hasardent pas à donner leur appréciation de la crise au Zimbabwe. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine (UA), a dénoncé, désespérément, un coup d'Etat et demandait aux militaires de « mettre un terme immédiat à leur action ». Une position qu'il a réaffirmée dans une interview accordée jeudi au journal Le Monde.

Visiblement, son homologue ivoirien pense différemment. « Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine [le Guinéen Alpha Condé, NDLR] », rapporte Jeune Afrique.

Un allié de moins pour Kinshasa

A Kinshasa, la confusion en cours à Harare n'est pas de bon augure dans la mesure où ce pays a aidé la RDC à se défendre contre des agresseurs rwandais et ougandais lors de la deuxième guerre du Congo en 1998. Un allié qui s'est toujours montré disposé à aider la RDC et son président. D'ailleurs, des indiscrétions dans des milieux diplomatiques de Kinshasa indiquent que des militaires zimbabwéens seraient encore présents en RDC ! Aucune confirmation officielle jusque-là n'a été donnée.

La diplomatie congolaise attend donc voir l'évolution de la situation avant de prendre position, se contentant des déclarations des organisations régionale et sous régionale ; question de ne pas fâcher celui qui sortira vainqueur de ce bras de fer.

En réalité, Kinshasa doit être embarrassé par la situation au Zimbabwe. Joseph Kabila et sa majorité sont non seulement dans le viseur de la communauté internationale à cause des incertitudes qui planent sur l'organisation effective d'élections mais aussi font face à une montée de tension dans le pays. Les mouvements citoyens et les partis d'opposition n'ont plus confiance au régime en place à Kinshasa et militent pour une transition sans l'actuel président de la République dès le 1er janvier 2018.