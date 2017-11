Tunisie: Une évolution de 1,9% fin septembre

Au troisième trimestre de l'année 2017, le PIB a enregistré une évolution de +2,1% par rapport à la même période de l'année précédente. Mais l'évolution est de +0,7% en comparaison du deuxième trimestre 2017, où le PIB a augmenté de 1,7%. Rappelons que l'évolution est de 1,9% au premier trimestre 2017 contre 0,7% au premier trimestre 2016.

Amélioration des indicateurs

La même source souligne que la valeur ajoutée dans le secteur des industries manufacturières s'est améliorée, grâce à la croissance de la plupart des activités. La croissance du secteur est ainsi de 2,8% durant le troisième trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016 et de 2% par rapport au deuxième trimestre 2017.

On note une augmentation de 3,4% pour le secteur des industries agroalimentaires, de 5,1% pour le secteur des industries chimiques, de 2,8% pour le secteur des industries mécaniques et électriques, de 3,2% pour le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre et de 3,2% pour le secteur textile, habillement et cuir.

Du côté du secteur des services commercialisés, la valeur ajoutée a augmenté de 4%, grâce à une évolution positive au niveau de toutes les activités, à l'instar des services du transport (6,4%), des services d'hôtellerie et des cafés (7,6%) ainsi que des services financiers (7,3%) et des services de communication (2,4%). L'INS précise que le secteur des services non commercialisés -- essentiellement les services administratifs -- a connu une légère augmentation de 0,2% par rapport au troisième trimestre 2016.