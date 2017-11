Tunisie: Un tremplin pour l'emploi

Comme tous ses camarades, il cherche un stage de PFE en Tunisie ou à l'étranger. « Pour moi, ce stage est la première étape, pouvant m'amener à obtenir un emploi », espère-t-il. D'ailleurs, une vingtaine d'entreprises ont été présentes pour établir avec ces candidats un face-à-face professionnel, entretiens d'embauche, des contacts, puis donner des rendez-vous de stage en entreprise. « HOMERe » les ont initiés aux techniques d'entretien et à la manière de remplir un CV. « En ont bénéficié plus de 300 étudiants de différentes universités dans le pays. En fait, c'est un complément de formation nécessaire à la recherche d'emploi», conclut Mme Carpentier.

« 150 offres de stages leur sont disponibles, ici et ailleurs, à raison de six mois pour chacun dans l'un des pays méditerranéens. Ces stages auront lieu au sein des différentes entreprises et qui pourraient déboucher sur des contrats d'embauche», assure-t- elle. Pas moins de 700 jeunes postulants se sont déjà inscrits, jusqu'à 10h du matin, tentant leur chance d'avoir accès au marché de l'emploi. Certes, leur nombre va croissant. Et Mme Carpentier d'ajouter que ces stages de formation correspondent aux compétences acquises des jeunes étudiants. Cela se fait dans le cadre de leur PFE (projet de fin d'études), destiné exclusivement aux étudiants de 3e et de 4e année. « Les jeunes bénéficiaires vont, alors, appliquer ce qu'ils ont déjà acquis, chacun selon son domaine de spécialité», explique-t-elle encore.

