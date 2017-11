Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ, aux partis politiques - «Soumettez vos 'returns' 15 jours après la partielle»

Le monde de l'économie et de la finance perd un de ses plus brillants analystes. Le Dr Mahmood Cheeroo,… Plus »

Le parti a dépensé Rs 62 228 entre le 15 septembre et le 13 novembre, alors que les dons étaient de l'ordre de Rs 55 556.40. Rezistans ek Alternativ a pris l'engagement de publier les noms des donateurs qui contribuent au-dessus de Rs 25 000 et de ne pas prendre de donations venant de compagnies du secteur privé.

Selon la section 45 de la Representation of the People Act, les électeurs peuvent déposer une pétition électorale contre un candidat s'il y a des anomalies. Or, sous cette loi, les partis ont un délai de six semaines pour déposer leurs documents. Toutefois, sous l'article 45 (2), les électeurs ont un délai de 25 jours pour déposer un recours en Cour suprême.

Selon Ashok Subron, Rezistans ek Alternativ a pris l'engagement de soumettre ses «returns». «Depuis aujourd'hui (18 novembre), le parti s'engage à fournir, toutes les semaines, la liste des dépenses et ce jusqu'au jour du scrutin. Puis, nous allons soumettre la liste de nos dépenses dans un délai de 15 jours. On estime que le public doit avoir la chance de contester des items sur ces rapports de financement de campagne», a fait ressortir le dirigeant politique.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.