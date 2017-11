Ile Maurice: Notice nécrologique - L'économiste Mahmood Cheeroo n'est plus

Le monde de l'économie et de la finance perd un de ses plus brillants analystes. Le Dr Mahmood Cheeroo, économiste, est décédé le samedi 18 novembre. Ses funérailles ont eu lieu le même jour, au cimetière de Bois-Marchand.

Le Dr Cheeroo portait la distinction républicaine de GOSK (Grand Officer of the Star and Key of the Indian Ocean). Il était jusqu'à tout récemment «independent director» à la SBI (Mauritius) Ltd (NdlR, la State Bank of India). Il avait été le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice pendant six années.

Mahmood Cheeroo avait débuté sa carrière professionnelle en tant qu'économiste au sein du ministère des Finances. Il avait aussi été conseiller au ministère de la Planification économique et du développement. Le Dr Mahmood Cheeroo avait présidé les conseils d'administration de plusieurs institutions publiques, dont la Stock Exchange Commission.