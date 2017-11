Sénégal: Esclavagisme en Libye - Abdoul MBAYE met en cause les dirigeants du continent

L'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, accuse les gouvernants africains d'être les premiers responsables de la vente de migrants africains en Libye. «Que l'on ne s'y trompe pas. La responsabilité première est celle des dirigeants auxquels nous avons confié la gestion de nos Etats et qui sont incapables de trouver les solutions à la réduction de la misère qui pourrait redonner espoir à une jeunesse désemparée», déclare le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act). En conséquence, Abdoul Mbaye les invite à réagir au moins face à cet acte odieux. «Qu'ils soient donc au moins capables de protester et d'agir a minima contre de telles pratiques, également d'organiser dans leurs pays respectifs l'information minimale et systématique visant à prouver aux candidats à l'émigration que la route vers l'Europe ne mène pas à un eldorado mais plus souvent en enfer», dit-il.

