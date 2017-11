Madagascar: Immigration - Trois Iraniens en infraction démasqués

Ils ont été placés en garde-à-vue à la police chargée de surveillance du territoire. D'autres passeports iraniens ont été également saisis sur eux et ont été confisqués. Les ambassades concernées ont été tenues au courant de cette situation, pouvant secouer les relations diplomatiques entre Madagascar et les pays arabes, selon une source au ministère de la Sécurité publique.

Ils ont indiqué, lors d'une enquête, qu'ils comptaient aller en Espagne, qu'ils font d'abord escale à Madagascar. La PAF les a remarqués lors de l'enregistrement des visas et passeports au guichet vitré. Lors d'une fouille, le pot aux roses a été découvert. Le trio a été, dans la foulée, embarqué par les forces de sécurité. « Leur sauf-conduit était vierge, il n'a jamais été tamponné pour motif de voyage et mentionne que tous les trois sont Espagnols », a indiqué un fin limier de la direction des renseignements et du contrôle de l'immigration et de l'émigration (DRCIE) à Anosy, hier.

