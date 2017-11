Madagascar: Présidentielle - Les eurodéputés insistent sur l'ouverture et la transparence

Dans la proposition de résolution présentée en débat mercredi, l'entité législative « (... ) invite la communauté internationale à adopter toutes les mesures utiles pour que les élections présidentielles de 2018 soient libres et régulières (... ) invite l'UE à s'attacher à veiller à ce que les préparatifs des élections présidentielles prochaines n'excluent personne, soient transparents et soient acceptés par tous, notamment par des mesures de soutien de deux ans au cycle électoral ».

« Le Parlement européen appelle le gouvernement de Madagascar, le président Hery Rajaonarimampianina, et la Communauté internationale à garantir des élections présidentielles libres, démocratiques et transparentes en 2018 », indiquerait la résolution adoptée jeudi, dont la version intégrale n'est pas encore publiée. Elle sera remise à la Commission de l'Union européenne (UE) et au gouvernement malgache, entre autres.

Cash. À s'en tenir aux échos des débats au sujet de Madagascar, durant la session du Parlement européen mercredi à Strasbourg, la conjoncture politique, sociale et économique à Madagascar reste sombre aux yeux des eurodéputés. Qu'une élection présidentielle en 2018, sans exclusions, libres, crédibles et transparentes seraient une manière d'éclaircir l'horizon de la Grande île.

