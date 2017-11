Kenya: Paul Put est le nouveau sélectionneur de l'équipe kenyane

Quelques jours après son départ de l'USM Alger, Paul Put rebondit déjà. Le technicien belge, limogé il y a une semaine par les gars de Soustara après la défaite, 1-2, concédée à domicile en championnat face au CS Constantine, a été nommé samedi au poste de sélectionneur du Kenya. Il succède à Stanley Okumbi. Les présentations officielles ont déjà eu lieu.

Paul Put takes charge of Harambee Stars on a two year contract #TujiaminiKE pic.twitter.com/fgsSpVmAaQ

-- Claudia Ekai (@ClaudiaEkai) 18 novembre 2017

The new Harambee Stars coach 🇰🇪 ... .Paul Put #KweseFootball pic.twitter.com/UxsjyT7ZvO

-- Claudia Ekai (@ClaudiaEkai) 18 novembre 2017

Passé précédemment par la Gambie (2008-2011) et le Burkina Faso (2012-2015), le coach de 61 ans a paraphé un contrat de deux ans et dirigera sur le banc des Harambee Stars sa troisième équipe nationale africaine. Nul n'a oublié l'exploit réalisé à la tête du Burkina Faso, finaliste du championnat d'Afrique des Nations contre le Nigeria (0-1) en 2013. Son objectif ? Ramener les coéquipiers de Michael Olunga en phase finale de la CAN pour la première fois depuis 2004. Les Harambee Stars ne sont pas une grande puissance du football africain. Ils n'ont jamais atteint le Mondial, ni passé le premier tour de la CAN dont ils sont absents depuis 2004. Le Kenya a d'ailleurs débuté sa campagne de qualification par une défaite en Sierra Leone (2-1) dans le Groupe F.