Algérie: Leicester City - Mahrez surpris par la méthode Puel

« C'est un coach qui aime jouer. Ce n'est pas trop notre caractéristique à la base au niveau collectif, mais il essaye d'apporter ces petits détails défensifs et offensifs pour nous faire progresser petit à petit. On sait qu'il faut beaucoup de temps pour essayer de changer les choses. Mais au niveau des résultats, on n'est pas mal pour l'instant donc il faut continuer », a confié l'ailier algérien dans un entretien accordé à SFR Sport.

Ryad Mahrez est surpris. Alors que l'Algérien et ses coéquipiers ne sont pas habitués à jouer la possession, Claude Puel, nommé le 25 octobre dernier à la tête de Leicester City, a changé la philosophie de jeu des Foxes. Du nouveau pour Mahrez et ses coéquipiers.

