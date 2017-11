Cote d'Ivoire: C'est vous qui le dites - La réhabilitation du tronçon Bouaké-Ferkessédougou

Réputé pour son flegme et observant un strict devoir de réserve depuis son exil en Côte… Plus »

Sur ce tronçon à réhabiliter, Bouaké-Ferkessédougou, les statistiques parlent plus de trois mille engins par jour. Faire appel aussi aux sociétés de contrôle indépendantes pour épauler notre Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd).

Les statistiques montrent que cette voie est fréquentée par des véhicules dont la charge dépasse parfois les normes, donc une voie de tout gabarit et de tout tonnage. On ne doit pas utiliser des matériaux inappropriés et se dire ensuite surpris de la densité du trafic. Le cas de la côtière dans le sud-ouest doit servir de leçon.

Avec le boom des investissements pour hisser notre pays au rang des pays émergents, on assiste à la foire des soumissionnaires d'appel d'offres. Des malins se font passer pour des ingénieurs et se constituent en société de travaux publics sans une aucune expérience, ni référence crédible pour être retenus à un appel d'offres.

Avec les travaux de la réhabilitation du tronçon Bouaké-Ferkessédougou d'un coût de 147 milliards, on verra des entreprises véreuses dans le rang des soumissionnaires. La population ivoirienne voit un mauvais œil l'état des routes qui partent en lambeau après un an d'usage. Nous demandons donc au ministère des Infrastructures économiques, comme il a promis d'être très regardant.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.