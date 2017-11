Cote d'Ivoire: Diamant - Une baisse de 60% de la production constatée

Réputé pour son flegme et observant un strict devoir de réserve depuis son exil en Côte… Plus »

La production qui représentait, après la levée de l'embargo, 25000 carats entre 2013-2016, est en difficulté. Ibrahim Coulibaly a, pour ce faire, encouragé les acteurs à travailler d'ardeur dans la solidarité. D'autant plus que le bilan à mi-parcours de 2017 inquiète le ministère de l'Industrie et des Mines.

Accompagnée du directeur général des mines et de la géologie Ibrahim Coulibaly, la Secrétaire permanente du processus de Kimberley, s'est rendue dans cette zone diamantifère (Séguéla), qui regorge de 90% de réserve de diamant de la Côte d'Ivoire, pour comprendre la baisse des exportations du produit qui se chiffre à 60%. Des échanges ont eu lieu avec les collecteurs et acheteurs.

« Il y a problème dans l'organisation et la production du diamant qui a fortement baissé. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu que trois reçus d'exportation. C'est inquiétant », a déploré la secrétaire permanente du processus de Kimberley en Côte d'Ivoire, Fatimata Thes, lors d'une rencontre avec les acteurs de la filière, dans le Worodougou, le jeudi 16 novembre.

