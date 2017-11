Burkina Faso: Sécurité alimentaire - Moderniser les exploitations familiales

Réputé pour son flegme et observant un strict devoir de réserve depuis son exil en Côte… Plus »

La rencontre de Ouagadougou se veut une aubaine pour les partenaires de la COPSAC de discuter des meilleures méthodes de gestion budgétaire et institutionnelle. Elle leurs permettra d'exprimer efficacement leurs points de vue, alternatifs dans un contexte dynamique et plus global.

L'objectif de cet atelier est de rendre disponible et de faciliter l'accès aux exploitants familiaux d'intrants agricoles, d'outils de production mécanisés ou motorisés, d'appui conseils par des agents mécaniques. Pour le directeur de la Prospective et de la Planification opérationnelle de la COPSAC, Yves Gérard Bazié, il s'agit notamment de permettre aux différents acteurs du secteur de partager leurs expériences sur la budgétisation en faveur des exploitations familiales agricoles.

A l'appel de la Fédération de prestation de services agricoles (COPSAC), de l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina (UNPRB), de la Fédération des professionnels agricoles du Burkina (FEPAB), ils ont opté de plaider pour la promotion et la modernisation des exploitations familiales agricoles pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. C'était le mercredi 15 novembre 2017 au cours d'une rencontre à Ouagadougou.

