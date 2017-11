Togo: Un mécanisme d'incitation pour stimuler le secteur privé

En vingt ans, il a réussi à assurer pour près de 180 milliards de Fcfa de garantie, ce qui a permis d'émettre 380 milliards et de mobiliser 1.100 milliards qui ont été injectés dans les économies de la sous-région, dans de petites, moyennes et grandes entreprises.

'Le bâtiment va rendre notre institution plus visible et plus crédible', a confié Franck Adjagba, le directeur général du Fonds.

Créé en 1994 à l'initiative d'organismes de développement internationaux, réunissant des banques commerciales et des établissements financiers implantés dans la Cédéao, ce Fonds a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises privées de la région aux financements à moyen et long terme, par le partage, avec les établissements de crédit, des risques liés à ces opérations.

Le Fonds de garantie des investissements privés en Afrique de l'Ouest (Fonds GARI) aura d'ici 18 mois un siège tout neuf à Lomé. La pose de la première pierre a eu lieu vendredi en présence du Premier ministre et du ministre de l'Economie et des Finances.

