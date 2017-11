L'ouvrage de 127 pages, publié aux éditions L'Harmattan, est une contribution sinon un repère intéressant sur le concept émergence. Il a été dédicacé, le 17 novembre, à la Libraire Le Manguier des Dépêches de Brazzaville.

Le livre est structuré en quatre grands axes, à savoir Esquisse d'une revue de la littérature ; Les conditions préalables à l'émergence économique ou le décollage économique ; Les critères de l'émergence économique; Indicateurs d'évaluation du niveau de développement d'une économie et l'Introduction et la conclusion. L'idée de sa rédaction, a expliqué l'auteur, émane de la volonté de combler le vide existant sur le cheminent qu'un pays devra suivre pour devenir émergent.

En effet, Antoine N'Gakosso s'appuie sur la loi de Goodhart, selon laquelle « si l'on veut résoudre un problème, il faut le prendre à la racine », comme pour dire que pour qu'un pays devienne émergent, il faudrait, dans un premier temps, commencer à résoudre les problèmes de base, c'est-à-dire agir sur les caractéristiques fondamentales d'une économie de marché.

En outre, il soutient que pour parvenir à l'émergence et pour la pérenniser, comme disait le libéral convaincu, le Pr Pascal Salin, « Les hommes et les Etats doivent avoir la capacité à imaginer le futur ». Autrement dit, la marche d'un pays vers un niveau de développement décent est conditionnée par l'application et le respect des principes économiques de base nécessaires au libre fonctionnement du marché.

Pour ce faire, l'Etat devra jouer sa fonction institutionnelle qui consiste à édicter des règles et à les faire respecter. Parmi celles-ci, la bonne gouvernance occupe une place de choix dans le contexte particulier des pays de l'Afrique subsaharienne. Ce qui devra contraindre les Etats à sanctionner les comportements non vertueux. Ainsi, l'équation Réussir à devenir émergent- Réformer les mentalités, revient à dire qu'il faut transformer le logiciel mental. C'est ce qu'enseigne le modèle singapourien, de même que les tentatives de sa transposition au Rwanda.

Par ailleurs, les enseignements tirés de l'histoire expliquent qu'aucun développement ne peut avoir lieu sans l'industrialisation- qui est le moteur de l'urbanisation (selon la loi de Wagner) - et l'innovation. Etant donné que l'urbanisation élève le niveau de vie des populations et que l'innovation impacte positivement la qualité et la productivité, l'émergence économique d'un pays, estime l'auteur, passe obligatoirement par son industrialisation et la recherche & développement. Ainsi, les pays candidats à l'émergence doivent également se doter d'une infrastructure adéquate, selon le corpus théorique de la croissance endogène.

Toutefois, avance l'auteur, dans les économies où l'infrastructure encourage le détournement des ressources productives plutôt que la production, il y a moins d'investissement, donc moins de transferts technologiques. Dans un tel contexte, les agents économiques sont moins enclins à investir dans la formation ou à développer des idées nouvelles permettant d'améliorer les possibilités de production. Autrement dit, là où les institutions ne sanctionnent pas la corruption, les individus sont incités à investir dans des formations permettant de décrocher un emploi dans la Fonction publique plutôt que d'investir dans les formations ouvrant des débouchés vers le secteur productif.

Le système éducatif d'un pays est fondamental pour son émergence. De fait, se convainc Antoine N'Gakosso, privilégier les enseignements techniques au détriment de l'enseignement général devra être l'orientation irréversible pour ces pays.

Enfin, pour qu'un pays parvienne à devenir émergent, il devra également, a-t-il suggéré, inverser la loi de Tinbergen (1969), selon laquelle, la seule loi économique valable en tout temps et dans tout pays est que les hommes politiques ont plus le souci des élections suivantes que de la génération suivante. Il s'agira alors de faire en sorte que les hommes politiques se soucient plus de la génération suivante que des élections suivantes.

Les décideurs de la politique économique sont censés jouer leurs rôles dans la marche vers l'émergence économique de leur pays. Au regard de cette évidence, soutient l'auteur, leurs tâches peuvent, dans une moindre mesure, s'articuler autour des actions suivantes : définir et appliquer les règles du jeu économique ; taxer et dépenser ; émettre et gérer la monnaie ; produire des biens et services ; résoudre les problèmes qui se posent dans la société ; négocier les accords avec les autres pays ; utiliser à bon escient les opportunités offertes par les institutions internationales. Il appartient désormais aux pays d'exploiter cette première esquisse de la démarche susceptible d'amener les pays de l'Afrique subsaharienne au stade de l'émergence.

Bien auparavant, le Dr Kitsoro Firmin Kinzounza, consultant international en management, maître assistant à l'université Marien-Ngouabi, a fait la critique de l'ouvrage du Pr Antoine N'Gakosso. Auteur du livre "Le logiciel mental", le Dr Kitsoro Firmin Kinzounza a insisté sur le changement du logiciel mental condition sine qua non pour l'émergence. Quant à l'école congolaise de l'économie, il a précisé que son principal rôle, c'est d'apporter les lumières au Congo afin que les gens voient les choses autrement et que les ténèbres reculent.

Qui est Antoine N'Gakosso ?

Économiste, théoricien et praticien de la fiscalité, maître de conférences agrégé (Cames) en Sciences économiques, le Pr Antoine N'Gakosso est directeur général des Impôts et des domaines du Congo depuis décembre 2010. Il dispense des enseignements de politique économique, de finances publiques et de fiscalité à la faculté des Sciences économiques et à l'institut supérieur de gestion de l'université Marien-Ngouabi, à Brazzaville. Il a publié plusieurs articles dans les revues à comité de lecture scientifique et est auteur de trois ouvrages sortis aux éditions L'Harmattan. Il est également auteur de la stratégie de la « foire fiscale ».