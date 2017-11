Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - Des tableaux de femmes exposés à Ponite-Noire

Après une résidence de création de près d'un mois, huit plasticiennes réunies au sein de l'Association des femmes plasticiennes du Congo (AFPC) présentent leurs toiles au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, où le vernissage a eu lieu le 17 novembre, dans la salle polyvalente dudit centre.

L'exposition-vente, ouverte jusqu'au 30 novembre, est organisée sur le thème « La liberté sur la toile ». Les huit plasticiennes ont réalisé ensemble une fresque de 3 m sur 1, 80 m constituée de huit tableaux de styles différents. Chacune d'elles a aussi peint individuellement quatre autres œuvres picturales. « Ce ne fut pas facile pour nous de réaliser ces œuvres mais avec la volonté et l'abnégation, on a pu montrer, au prix de mille sacrifices, ce dont nous sommes capables de faire, d'autant plus qu'on a travaillé ici au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard dans d'excellentes conditions », a dit Ledy Kouboukoubou, présidente de l'AFPC. Elle a ajouté: « À travers ces toiles, on a mis en évidence cette femme congolaise émancipée, évoluée, dynamique et travailleuse. Très souvent, on peint cette femme africaine traditionnelle. Cette fois-ci, nous avons voulu rendre hommage à cette femme africaine moderne qu'on apprécie dans ses activités professionnelles mais aussi dans le domaine sportif ou culturel ».

Le projet «La liberté sur la toile» a permis à ces femmes non seulement de travailler ensemble pour mieux se connaître, mais également d'enrichir et partager leurs différentes expériences. Il a été aussi un moyen d'encourager l'expression féminine dans l'art plastique afin de promouvoir la création et l'exposition d'œuvres au travers de la réalisation de plusieurs tableaux.

Durant toute l'exposition, près de quinze écoles feront visiter à leurs élèves l'art plastique et ses facettes. Ainsi, les enfants pourront admirer les talents respectifs de Ledy Kouboukoubou, Jussie Nsana, Florence Mbilampassi, Audrey Kenguet, Gisèle Massala-Nzouzi, Murielle Loemba, Jenny Mouzinga-Stand-Linvinstone et Christiane Koubemba Mochany.