Ile Maurice: Elles ont du métier - Karen Riacca - La colleuse de boîtes fait un carton

Aujourd'hui, elle touche Rs 8 500. Ses journées démarrent à 7 h 30 et se terminent à 17 heures. Le reste du temps, elle chouchoute son petit frère de 3 ans, regarde des séries à l'eau de rose à la télé. Avis aux potentiels «bater lakol», son «akter» à elle, elle l'a déjà trouvé, confie-t-elle avec un sourire entendu. Ça sent l'amour. Cela ne l'incommode-t-il pas de «sniffer» de la colle toute la journée ? «Non... »

Armée de son fusil, elle colle et recolle des boîtes en carton, qui accueilleront plus tard des burgers, des steaks, des frites, entre autres. La jeune femme a visiblement la patate. Son travail l'emballe, assure-t-elle. «Sa fer dé zan mo fer sa. Monn kit lékol 16 zan, pa ti anvi kontinié. Apré, monn al rod travay lizinn, mé laba travay mem mé zamé pa gagn kas kouma bizin.»

