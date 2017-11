Ile Maurice: Thierry Naidu - Expert en gestion de petits hôtels de luxe

«Je suis le software d'un établissement hôtelier que je mets en place», schématise ce Mauricien de 52 ans. Il était dans l'île la semaine dernière dans le cadre de la semaine gastronomique La Côte d'Azur à l'Île Maurice, organisée avec le concours du Board of Investment. Thierry Naidu est certes né à Maurice, mais il n'y a pas beaucoup vécu. Il a suivi sa mère, Jayashree, en France, alors qu'il n'avait que 11 ans.

Mère et fils s'installent à Avignon. Jayashree travaille comme gouvernante dans un relais et château quatre étoiles comportant 26 chambres et un restaurant de 45 couverts. Et comme elle aime cuisiner, elle s'initie à la fine cuisine française. D'apprentie, elle devient chef et offre à l'établissement sa première étoile au guide Michelin.

Tous les étés, alors qu'il est en vacances scolaires, Thierry Naidu prête main-forte à sa mère. Au final, l'hôtellerie lui plaît tellement, qu'à l'heure du choix d'études supérieures, il opte pour un brevet de technicien supérieur en la matière auprès de l'université de Bordeaux.

Un accident de voiture, qui immobilise sa mère pendant huit mois, le ramène à Avignon dans le relais et château. Le propriétaire, sachant qu'il maîtrise tous les rouages des services, lui confie la cuisine. Bien qu'il y ait «une différence entre être chef et exécutant, je m'y suis plié. Mon but était de maintenir l'étoile du guide Michelin remporté par ma mère».

Une fois celle-ci rétablie, il reprend le cours de sa vie et devient assistant directeur pour un groupe hôtelier en Bourgogne où il s'initie à la gestion hôtelière. «Mon objectif était de prendre une direction d'hôtel.»

En quête de nouveaux défis

Une opportunité se présente à lui, celle de la gestion d'un petit hôtel de luxe à caractère unique et au service personnalisé nommé Le Château de la chèvre d'or à Eze, village perché sur les montagnes entre Nice et Monaco. L'établissement, qui comprend 14 chambres, est extrêmement bien côté par rapport à son restaurant qui a obtenu une étoile au guide Michelin.

Thierry Naidu ambitionne de faire l'hôtel obtenir une reconnaissance similaire et cela passe par une extension des chambres à l'établissement existant pour qu'elles en totalisent 36 et il développe aussi des produits associés. Il repositionne également le restaurant en recrutant un nouveau chef afin d'aller chercher une seconde étoile au guide Michelin. Chose faite en l'an 2000.

Après 12 ans à gérer cet établissement, Thierry Naidu est en quête de nouveaux défis. Il se laisse débaucher par David Stein, propriétaire de Stein Hotels, comme directeur des opérations du groupe à Barcelone.

Notre compatriote prend rapidement la présidence du groupe et élargit son portefeuille hôtelier qui passe à 24 établissements majoritairement européens. Il rêve d'internationaliser davantage Stein Hotels et croit son heure arrivée lorsque le groupe est racheté en 2008 par un consortium singapourien. Mais l'année suivante, le secteur hôtelier mondial connaît sa plus grosse crise. «J'avais quatre projets en chantier et du jour au lendemain, ils ont été gelés.»

Il regagne la France où il fonde sa propre société de gestion hôtelière qu'il nomme Phœnix Hotel Collection. Il reprend bien vite la gestion de trois petits hôtels de luxe, dont Le Château de la chèvre d'or. À ce jour, il gère sept petits hôtels d'exception, trois dans le sud de la France, un au Portugal, au Maroc, en Corse et un dernier en Thaïlande.

Chaque année, des établissements de Phœnix Hotel Collection sont classés parmi les dix plus beaux hôtels de luxe de France par les magazines Condé Nast et Travel & Leisure. Il fait aussi de l'Asset Management dans le secteur hôtelier sur Dinard, Monaco et Paris et du conseil en développements d'hôtels à l'international.

Bien que Thierry Naidu vive à cent à l'heure, ce qui l'amène à voyager et l'éloigne parfois de sa famille - il est marié à l'Italienne Federica et a trois enfants, Lucas, Andrea et Eva, tous adultes -, il adore son travail. S'il est un des rares à occuper ce marché niche et qui fonctionne très bien, c'est parce que «ces hôtels sont à caractère unique avec des restaurants gastronomiques, le service offert est personnalisé et vient du cœur».

Quid des récentes évolutions ? Thierry Naidu déclare que la clientèle recherche des établissements connectés où il y a de la vie, de l'ambiance, des interactions entre clients, où le restaurant locavore (NdlR, cuisine qui utilise des produits locaux autant que possible) se transforme en bar à musique en fin de soirée et où des activités artistiques et culturelles sont organisées.

Il travaille actuellement sur deux nouveaux projets de gestion de petits hôtels de luxe, un dans le sud de la France et l'autre en Italie. Thierry Naidu entend aussi développer une marque d'hôtels et internationaliser davantage le Phœnix Hotel Collection.