Sénégal: Un colloque international en hommage à Sembène Ousmane démarre jeudi à Dakar

Dakar — Un colloque international en hommage à l'écrivain-cinéaste Sembène Ousmane s'ouvre, jeudi à 15h au Complexe Magic Land, sur le thème : "Littérature, cinéma et presse : lectures du legs pluriel de Sembène Ousmane" a appris l'APS.

Initié par la section sénégalaise de la Communauté africaine de culture section sénégalaise (CACSEN), le colloque qui s'achèvera samedi, reviendra sur les oeuvres littéraires et cinématographique du cinéaste sénégalais (1923-9 juin 2007), a dit Alpha Amadou Sy.

Le président de la CACSEN qui animait, vendredi, un point de presse a laissé entendre la rencontre "marque l'acte final du programme de commémoration du 10e anniversaire de la disparition de Sembène Ousmane".

"En tant que militant de la culture, la CACSEN a le devoir de juger, de jauger et de discuter du legs de Sembène", a dit M. Sy.

La présidente du comité scientifique, Andrée-Marie Diagne Bonarée a expliqué qu'il s'agit "de rappeler à la mémoire de tous les Sénégalais qui fut Sembène".

Il est prévu, durant ces trois jours, un vernissage sur la vie et l'œuvre de Sembène Ousmane, une conférence sur la réception de sa production littéraire et artistique en Afrique et sur sa production cinématographique. Il y aura également des projections de films faits sur le défunt cinéaste considéré comme "le père du cinéma africain" ou produits par lui.

Selon M. Alpha Amadou Sy, "l'organisation de ce colloque qui entre dans le cadre de +2017, année de la culture+ a été possible grâce au soutien financier de dix millions de FCFA du président de la République, Macky Sall".

Le ministère de la Culture par ses démembrements à savoir la direction de la cinématographie et la direction du livre et de la lecture et d'autres partenaires privés appuient cette initiative.