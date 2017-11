Sénégal: Parc Lambaye - Des mesures fermes seront prises contre l'"occupation irrégulière" (ministre)

Dakar — Des mesures fermes seront prises contre l'"occupation irrégulière" constatée au parc Lambaye de Pikine qui a été ravagé vendredi par un violent incendie, a annoncé samedi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye.

Situé à l'entrée de Pikine, sur la route nationale numéro une, ce site abrite un important dépôt de bois, de portes, de plaques de contreplaqué, d'ardoise pour toitures, entre autres matériel de construction.

Un incendie s'y est déclaré vendredi matin, l'ampleur des flammes était telle que les sapeurs-pompiers ont passé la journée entière à les combattre, au prix d'importants dégâts matériels davantage amplifiés par la vétusté des emplacements de ce temple de l'informel qui se caractérise par son mauvais aménagement.

"On commencera par des actions concrètes et ils (les impactés directs de l'incendie) seront les premiers à les subir, les actions concrètes sont d'abord que les gens occupent des endroits régulièrement autorisés", a dit le ministre à la fin de sa visite.

Le ministre qui s'est rendu sur les lieux de l'incendie samedi matin a parcouru tout le site avec le gouverneur, le maire de Dalifort Idrissa Diallo et d'autres responsables des sapeurs-pompiers et de l'Armée.

M. Ndiaye dit avoir constaté des dégâts matériels causés par le feu et la perte d'une bonne partie des fils hautes tensions de la SENELEC qui surplombent la zone. Il a exprimé "sa compassion aux populations impactées" et a "regardé les conditions d'exploitation et d'installation dans ce marché".

"Ce que nous avons constaté, tout est irrégulier et à ce niveau, j'ai instruit le gouverneur pour organiser une rencontre mardi prochain avec tous les services de l'Etat concernés pour qu'on puisse prendre les mesures le plus rapidement possible", a fait savoir le ministre de l'Intérieur.