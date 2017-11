Sénégal: Le Club des écrivains de Tambacounda célèbre la Journée de l'écrivain africain

M. Diakité, par ailleurs vice-président de la Fédération des écrivains du Sénégal a indiqué que la librairie Payot de Genève leur a offert 57 cartons de livres, dont il n'a pu transporter pour le moment qu'une partie, 15, qui ont été montrés au public. Avec la collaboration de l'IA, ces ouvrages seront codifiés et mis à la disposition des usagers, a assuré Saloum Diakité, non sans promettre d' "arroser la région en livres".

"Nos élèves ne lisent pas", a renchéri l'inspecteur d'académie, non sans ajouter : "s'ils savaient les vertus de la lecture, ils ne feraient que lire. C'est à travers la lecture qu'on découvre tout". C'est par la lecture que l'on peut maîtriser le médium d'apprentissage qu'est le français, pour ensuite aller à l'assaut des sciences fondamentales comme les SVT, et autres, a-t-il expliqué.

Outre des communications sur la vie, l'œuvre et l'héritage de l'écrivain et cinéaste Ousmane Sembène décédé il y a dix ans, une présentation de son chef-d'œuvre "Les bouts de bois de Dieu", aux élèves à travers des échanges interactifs, était au menu de la rencontre. Tout comme une déclamation de poèmes par le Club de poésie du collège Thierno Souleymane Agne de Tambacounda.

