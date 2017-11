Ile Maurice: Irrégularités alléguées - L'ICAC enquête sur le conseil de village de Rivière-du-Poste

Deux conseillers du village de Rivière-du-Poste ont porté plainte à l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Dans une lettre datée du 9 novembre, Jayraz Lufor et Krishna Dev Jimla ont attiré l'attention des autorités sur l'octroi de billets d'avion, par le conseil de village, à des personnes âgées. Selon eux, il y a eu des irrégularités dans les procédures. La commission anticorruption a ouvert une enquête.

Jayraz Lufor et Krishna Dev Jimla ont soutenu que le conseil de district de Savanne a offert 17 billets d'avion gratuitement à des personnes âgées cette année. Ces dernières ont effectué un voyage à La Réunion tous frais payés, du 2 au 6 octobre.

Ils soulignent que la grande majorité des conseils de village, tombant sous la juridiction de ce conseil de district, ont organisé un tirage au sort pour octroyer les billets. Mais cela n'a pas été le cas à Rivière-du-Poste.

«We invite the Commission to initiate thorough investigation into this matter which is causing some unrest amongst the senior citizens of the village. We are at the disposal of the commission to provide further information», ont-ils, entre autres, écrit dans la missive. Une copie de cette correspondance a été envoyée au ministre de la Justice, Maneesh Gobin, au ministre des Collectivités locales, et au bureau du commissaire de police. Jayraz Lufor et Krishna Dev Jimla souhaitent aussi rencontrer les responsables du conseil de district de Savanne à ce sujet.

Par ailleurs, les deux conseillers de village demandent à l'ICAC d'enquêter sur un autre cas d'irrégularité. Il s'agit cette fois-ci d'un proche d'un conseiller de village dont les services de catering auraient été retenus dans le cadre de l'ouverture d'un jogging and health track à Rivière-du-Poste. «The situation is worse here. There is no decision to allocate the contract in any of the minutes of proceedings of the village council», ont-ils avancé.