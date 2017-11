Sénégal: Foundiougne - Une soixantaine de morts dans des naufrages depuis janvier dernier (Croix-Rouge)

Foundiougne — Plus d'une soixantaine de personnes sont mortes dans des naufrages dans le département de Foundiougne (Fatick, centre) depuis le début de cette année, a indiqué Samedi, le coordonnateur des services de supports de la Croix-Rouge Sénégalaise (CRS), Baïla Barry.

"Pour cette année si on consulte les statistiques on a eu plus d'une soixantaine de morts naufragés dans le fleuve (Saloum et affluents)", a déclaré M. Barry en marge d'une session de formation de volontaires de la Croix Rouge au secourisme nautique.

'Et 90% des victimes enregistrées dans ces derniers mois dans ces accidents sont des femmes", a-t-il ajouté, soulignant que le département de Foundiougne est traversé par beaucoup d'affluents reliés au fleuve Saloum.

Le responsable de la CRS a fait remarquer que le moyen de transport entre les îles reste la pirogue, pour expliquer les chavirements notés de temps en temps dans cette zone.

En plus des nombreux cas de naufrages mortels dénombrés dans la zone, deux chavirements survenus sur cette période ont été très meurtriers.

Il s'agit du chavirement d'une pirogue au mois d'avril dernier, où 21 femmes ont péri aux larges de Bettenty, un village des îles du Saloum, dans la région de Fatick. L'autre drame est survenu au mois d'octobre avec le chavirement d'une pirogue à Fahoye et qui a fait six morts et 19 blessés.

"C'est pourquoi, (...) en tant qu'organisation humanitaire, nous avions une responsabilité dans la gestion de ces catastrophes et accidents qui surviennent dans le transport fluvial. En formant au moins nos volontaires de la Croix Rouge pour qu'ils puissent intervenir, secourir les victimes en cas d'accidents au niveau de ces localités insulaires", a-t-il justifié.

Dans cette perspective, il a annoncé un partenariat entre la Croix rouge sénégalaise et le Conseil des animateurs pour le développement de Ndjirnda (CADD) grâce à l'appui financier de l'ONG ActionAid", pour réduire les pertes humaines dans les eaux.

"Cet atelier est organisé pour la première fois à Foundiougne après Ziguinchor. Les bénéficiaires de cette formation dont quatre filles viennent de la commune de Foundiougne, des villages et îles environnantes", a précisé Baïla Barry.

Le coordonnateur des services de supports de la Croix-Rouge Sénégalaise (CRS) a souligné qu'ils seront formés durant une dizaine de jours sur les techniques de secourisme nautique, en particulier le secours des naufragés, l'utilisation des équipements appropriés, etc.