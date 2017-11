Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF - TP Mazembe/ Kalaba - « La vraie finale va se jouer chez nous... »

Le TP Mazembe reçoit ce dimanche 19 Novembre les sud-africains de Supersport United pour la finale aller de la Coupe de la CAF. Les 2 équipes se sont croisées en phase de groupes (2-2 à Lubumbashi et 0-0 à Pretoria) où Mazembe avait fini 1er du groupe. Les Corbeaux de Lubumbashi savent ce qu'ils ont à faire pour arracher une victoire et prendre une bonne avance avant la finale retour une semaine plus tard.

A J-1 de la finale aller de la Coupe de la Confédération, le meneur de jeu zambien du TP Mazembe, Rainford Kalaba, en appelle au public lushois. « Le stade TPM est petit, vu qu'il n'offre que 18.500 places, mais il est l'un des plus chauds d'Afrique quand nos supporters sont présents et très motivés à pousser leur équipe à la victoire. Ce dimanche, nous sommes certains que l'appui du public va nous motiver davantage, alors à nous de faire en sorte que nos fans ne soient pas crispé. Il nous faut des buts, car la vraie finale va se jouer chez nous... »

Dans ce message posté sur tpmazembe.com, Rainford Kalaba évoque également l'adversaire sud-africain des Corbeaux, déjà croisés en phase de poules cette saison avec deux matchs nuls à la clé. « Les deux équipes se connaissent bien. Pour ma part, ce sera un match ouvert avec des buts et un beau spectacle à regarder. A nous de faire en sorte d'en marquer le plus et de ne pas encaisser. Si nous voulons gagner ce trophée, à nous d'être organisés, concentrés et calmes dans le jeu. Ne pas attaquer comme des fous afin de ne pas se faire surprendre. Je suis capitaine, à moi de montrer l'exemple en étant à fond, en offrant des passes décisives, en marquant et en défendant... »