Cote d'Ivoire: Parc national du Banco - Les Clubs Lions marchent contre le diabète

A l'initiative du Lions Club Abidjan Phoenix, plusieurs Clubs Lions de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous au parc national du Banco d'Abidjan, pour une marche sportive d'environ 4 kilomètres, en vue de lutter contre le diabète. C'était dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète.

Venus en grand nombre, ces marcheurs-sportifs se sont préalablement livrés, tôt le matin du 15 novembre, à une séance de fitness avant la séance de marche. Ainsi, ils sont partis de l'entrée principale de cette aire protégée de 3474 hectares, du côté de l'autoroute du Nord (Yopougon), pour atteindre l'espace de détente et loisirs, sis en son sein.

Cette cérémonie qui a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires dont Moov Côte d'Ivoire, la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), Vibe Radio, etc., a été marquée par une remise de certificat à tous les participants à cette marche symbole de lutte contre le diabète.

Selon Ernest Djabia, président du Lions Club Abidjan Phoenix, cette action avait pour but d'initier les parents et enfants au sport, l'un des moyens de lutte contre le diabète. « Selon les statistiques, un diabétique sur deux ignore qu'il a la maladie. Nous avons opté pour la sensibilisation par le sport, car il concourt à lutter contre le diabète, en plus d'avoir une bonne alimentation », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : « Au niveau du Lions Club en général et celui d'Abidjan Phoenix en particulier, nous avons décidé de faire de la lutte contre le diabète notre cheval de bataille ».

Toute chose qui a donné droit à un échange entre les Lions et le Dr Selly Charles-Patrick, médecin-diabétologue, pour en savoir davantage sur cette maladie et bénéficier de quelques conseils. Le Dr Selly Charles-Patrick a d'entrée indiqué que par définition, « on parle plutôt du diabète comme un groupe de maladies métaboliques caractérisé par une hyperglycémie chronique résultant soit du défaut de sécrétion de l'insuline, ou soit du défaut de l'action de l'insuline ». C'est-à-dire, un taux de glycémie (sucre) trop élevé dans le sang.

Il a par la suite relevé qu'il existe plusieurs facteurs de risques, dont la sédentarité, la mauvaise alimentation, l'obésité abdominale, la consommation d'alcool et de tabac, etc. D'où la nécessité d'un changement de comportement au sein de la société.

C'est pourquoi, a-t-il insisté sur les mesures de prévention contre cette maladie appelée également "tueur silencieux" que sont, une alimentation équilibrée et variée. La pratique régulière d'exercices physiques (sport), soit 30 à 45 minutes de marche par jour. L'adoption d'une bonne hygiène de vie et procéder à un contrôle annuel de la glycémie, etc.