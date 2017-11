Togo: Cashfood de Topnewvision (TNV) pour bouter la faim hors des ménages

Aussitôt lancé, le programme cashfood de TNV (Topnewvision) fait déjà des heureux. Ce samedi à son siège à Avédji, dans la banlieue Nord-Ouest de Lomé, la Société, spécialisée dans le marketing de réseau (MLM : Multi level Marketing) a gratifié ses premiers adhérants.

Ces derniers, quelques dizaines ont eu droit à des kits de démarrage et à des kits d'activation composés de vivres (sacs de riz, des bidons d'huiles et des boites de laits peak...), pour primer la confiance faite en la structure du compatriote, Elom Aviti, dont le seul leitmotiv est de contribuer à éliminer la faim et la pauvreté et aider à l'épanouissement des Togolais.

Heureux de jouer pleinement sa partition pour apporter le bonheur dans les foyers togolais, le premier responsable de TNV a saisi l'occasion de cette cérémonie pour sensibiliser encore plus les adhérants sur les différents produits (Cahsfood, cashexpress, cashexpressplus...) mais aussi d'autres potentiels adhérants invités à venir assister à cette première.

Parlant de Cashfood, M. Aviti a indiqué que c'est un programme alimentaire, lancé depuis mercredi dernier, pour aider les ménages, avec pour objectif de mettre sur chaque table, afin d'éradiquer la faim. Il est construit sur la matrix 3x2 dont le coût de démarrage ou d'inscription est de 10.000 F cfa. Et la suite, c'est de pouvoir faire adhérer au moins trois personnes qui, tout comme n'importe quel autre marketing de réseau, en feront de même pour aider à accroitre vos gains et ainsi de suite pour le bonheur de tous et de chacun.

Pour information, outre des vivres, les adhérants à ce programme selon le niveau atteint peuvent gagner égalements des gadgets encore plus importantsen forme de bonus d'incitation, une moto, un réfrigérateur, une voiture, des voyages d'affaires dans un pays au choix, des bons de produits de consommation, et de l'argent en espèce pouvant aller de 100.000 F cfa à 15.000.000 de F cfa voire plus.

TNV aujourd'hui est dans plus de 11 pays en Afrique, à savoir le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Gabon, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et la Centrafrique, avec une représentation physique dans lles quatre premiers.