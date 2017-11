Togo: Espoir FC de Zio renverse le champion en titre, l'AS Togo Port

Parti dans le dos de la défense portuaire, alors même que, plus d'une minute plus tôt, la 4ème arbitre, avait montré le temps additionnel de 3 minutes, l'attaquant des Verts de Tsévié, Thibault Klidjè, parviendra à lober le portier Jean-Robert Klomégan au grand bonheur des supporters mais aussi des spectateurs qui au fil de la rencontre sont acquis à leur cause.

Des surprises, il y en aura tout au long de la saison sportive 2017-2018, au Togo, et le score de cette rencontre d'ouverture de saison, entre l'AS Togo Port, champion en titre de la D1 et Espoir FC de Zio, champion de la D2, en est bien une.

