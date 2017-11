Congo-Kinshasa: Alerte - Des antipaludéens contrefaits circulent sur le marché

En République démocratique du Congo, le paludisme tue plus que le sida, d'après des sources hospitalières. Et l'on dit même que le paludisme est la première cause d'hospitalisation et de décès en République démocratique du Congo. Selon les statistiques officielles, la RDC représente, avec le Nigeria, 40% des décès dus au paludisme dans le monde, rappelle-t-on.

Comparaison n'est pas raison, dit-on. Peut-être que cette fois-ci, les choses iront autrement et qu'on ne manquera pas d'éventrer le boa en procédant à l'arrestation des fonctionnaires indélicats et leur mise à disposition devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes.

On ne cessera jamais de le dire que la République démocratique du Congo ressemble à un dépotoir où toute personne peut venir déposer les produits, de quelle nature que ce soit, même nuisible à la santé, interdits pourtant sous d'autres cieux. En témoigne le cas des médicaments antipaludéens contrefaits qui circulent actuellement sur le marché et qui l'objet du communiqué de l'actuel ministre de la Santé publique.

Il y a trois médicaments antipaludiques qui sont concernés par le communiqué du ministre de la Santé publique. Il s'agit, d'un côté, de COMBIART 20/120 mg comprimé, de l'autre de FANSIDAR 25/500 mg (numéro de lot 29722) et, enfin, de COARTEM 20/120 mg (numéro des lots F2153 et 2153).

