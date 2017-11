Plus d'une soixantaine de personnes sont mortes dans des naufrages dans le département de Foundiougne (Fatick,… Plus »

A travers ce partenariat, ces deux organisations espèrent une facilitation de cette expérience sur le continent africain en apportant des réponses précises aux entreprises africaines. «Ce programme a été conçu sur la base d'un constat simple : une bonne partie des talents de la diaspora veut aller saisir des opportunités sur le continent, mais bon nombre d'entre eux se posent des tas de questions et méconnaissent véritablement le marché de l'emploi africain», a déclaré Chams Diagne directeur général de Talent2africa. Prenant parole à son tour, Maty N'dome Kébé, native de la France a salué cette initiative car, selon elle, l'insertion et le manque d'informations sont très fréquents. Mais, grâce à ce projet, les choses vont changer.

Selon Sabrina Coulibaly Seck, cette alliance permettra d'identifier, de fédérer et de former plus largement les professionnels de la diaspora et tous les talents de manière générale en souhaitant apporter leur contribution au développement du continent, à travers la mise en place d'actions spécifiques communes. «On prépare en amont l'accueil et l'insertion du candidat qui veut s'investir dans son pays pour qu'il ne soit pas arnaqué par des personnes mal intentionnées», souligne Sabrina Coulibaly Seck de Jokkolabs.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.